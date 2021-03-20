阿里山公路搶通通車 遊樂區賞花住宿退訂6成業者怨虧大
嘉義縣台18線阿里山公路68Ｋ至69Ｋ之間，因森林大火落石中斷封閉，下午3點開放通車，碰上櫻花季周休旺季，衝擊觀光業，縣府文化觀光局調查，阿里山森林遊樂區飯店有6成散客退訂；在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，估計火警造成觀光業損失逾4千萬元。
阿里山公路提前搶通了，開車上阿里山遊樂區賞花，不必繞道新中橫，遊樂區13家飯店，今明周休訂房客滿，卻碰上山林大火路斷，散客紛紛退訂，團客遊覽車繞道新中橫上山，飯店業者大嘆虧大了，文觀局調查，約6成散客退訂。
陳昆茂說，這二天周休是花季旺季，13間飯店全部可提供2800個床位，散客退訂損失，加上遊樂區內及阿里山公路沿線食宿遊購行等相關觀光業，損失逾4千萬元。
公路總局五區工程處說，阿里山公路68K-69K因169線達邦公路28.5K火警影響，邊坡零星落石封閉，目前66k至76k(石棹~十字路)路段火滅完成檢測，下午3點開放通行，明隧道兩端設置保全人員守護監視，山區煙霾飄散、能見度不佳，邊坡不穩定仍有零星落石，建議遊客暫時不要前往遊樂區，請轉往其他景點，上山多利用公路總局省道即時路況系統，隨時注意收聽廣播訊息。
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