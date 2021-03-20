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郭書瑤自曝太天真險遇山難 直呼「還好人有走下來！」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
郭書瑤出席自己所代言的休閒服飾品牌One Boy一日店長活動，與粉絲近距離做有趣互動遊戲。記者曾智緯／攝影
郭書瑤出席自己所代言的休閒服飾品牌One Boy一日店長活動，與粉絲近距離做有趣互動遊戲。記者曾智緯／攝影

演出「未來媽媽」的郭書瑤出席自己所代言的休閒服飾品牌One Boy一日店長活動，除了與粉絲近距離做有趣互動遊戲之外，在受訪時她更自曝，先前去攀爬中部的高山，因為沒有做好準備，差點就可能發生危險，還直呼說：「還好人有走下來！」

繼郭雪芙之後，休閒服飾品牌One Boy邀請了郭書瑤來擔任年度代言人，因此她有機會搶先體驗今年的IN & OUT黑科技輕鋒衣。並分享穿搭時的心得，郭書瑤表示自己不太會看天氣穿衣服，特別是春天時常忽冷忽熱，不知道怎麼搭配，而身穿One Boy的輕鋒衣，讓她就免去這樣的煩惱。特別是有輕潑水的功能適合現在的天氣，同時讓郭書瑤覺得「超輕便又透氣」，已成了她外出時的必備單品。

不僅如此，郭書瑤受訪時還自曝，先前與圈內女性好友一同到去攀爬中部高山，兩人對於山況不太熟悉，所以沒有做好準備，輕裝就前往了。郭書瑤說：「還好一路上貴人很多，還有人把登山手套送給我」，由於山上天氣變化大，甚至在峰頂時不只風大、溫度也比平地低不少。郭書瑤回憶當時表示：「還好穿了One Boy的衣服，不然真的會冷死」，也告誡粉絲們，不管爬什麼山都要做好準備。

郭書瑤出席自己所代言的休閒服飾品牌One Boy一日店長活動，與粉絲近距離做有趣互動遊戲。圖／One Boy提供
郭書瑤出席自己所代言的休閒服飾品牌One Boy一日店長活動，與粉絲近距離做有趣互動遊戲。圖／One Boy提供

而One Boy的IN & OUT黑科技輕鋒衣，標榜輕量和微防風、輕潑水的性能，讓消費者出門踏青，或是在城市中移動，都不怕突然的天氣變化。而且攜帶方便又好收納，對於時常待在冷氣辦公室的人也適合穿搭，如同郭書瑤所說：「其實只要一件外套就搞定，可以減少感冒的機會」。

One Boy女款IN & OUT黑科技輕鋒衣，買就送輕鋒褲，1,550元。圖／One Boy提供
One Boy女款IN & OUT黑科技輕鋒衣，買就送輕鋒褲，1,550元。圖／One Boy提供

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