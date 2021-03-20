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談成人注意力不足 桃園療養院邀專家辦講座
注意力不足過動症（ADHD）是兒童青少年常見的精神心理疾患之一，近來醫學研究發現，罹患ADHD的兒童，約有一半於成人期仍有明顯的症狀，有鑑於此，桃園療養院昨天特別邀請台灣專注力研究學會理事許正典醫師到院演講。
許正典以「成人注意力不足的診察和處遇趨勢」為題，與桃療同仁分享成人ADHD的知識，許先從流行病學的角度出發，指出成人ADHD於世界各國的盛行率與疾病的樣態，從精神病理觀點分析，他強調成人ADHD的高共病現象，提醒臨床人員詳細評估的重要性，從社會、心理與生理等多重面向，進行治療。
許正典表示，成人ADHD的患者，與兒童患者的核心症狀雖類似，但臨床表現卻十分不同，患者的工作、家庭和人際關係也會因ADHD的症狀受到重大影響。
桃療說，將和台灣專注力研究學會等單位合作，持續關注此一議題，並推動相關的衛生教育。另外，桃療也聘任許正典為顧問，除了精神醫療上的經驗交流外，也將借重其在健康醫院與健康職場營造上的專長，給予桃療指導和建議。
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