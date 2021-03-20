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Q&A／怎麼申請？春遊桃園住宿補助開跑 每人最高補助2000元！
桃園市先前因部立桃園醫院醫護染疫，甚至擴散至社區，嚴重影響當地觀光。市府觀光旅遊局為刺激旅客回流，3月22日起針對自由行旅客推出「就是愛桃園，住宿享優惠」，每人可補助2次，每房補助1000元，今天（3月20日）開放網路登記。
Q：活動時間
2021年3月22日至4月30日間，限周日至周五（4月2日、4月4日除外）
Q：補助內容
活動期間，入住參加該活動的桃園合法旅宿，每房補助1000元，每人可補助2次。
無需連續入住，不限同一旅宿，限額補助2萬間房，用完為止。
Q：補助對象
具本國國籍之旅客。使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住。
Q：訂房辦法
步驟一：3月20日起在活動網站「就是愛桃園，住宿享優惠」掃描身分證或健保卡（任一）正面圖檔上傳，建立旅客資料檔案。（健保卡無照片亦可）
步驟二：自行向合作旅宿訂房。
步驟三：入住時出示身分證件，旅宿業者核對為本人入住後，即可直接折抵住宿費用。
Q：合作業者
本活動訂房方式限直接向合作旅宿訂房(住宿券及訂房OTA平台不適用)，合作旅宿名單可至「就是愛桃園，住宿享優惠」網頁專區查詢
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