華航空中女王退役！ 服務30年空姐淚憶：首次看極光就在這

1990年引進、在台灣服役30年的「空中女王」，今天是最後一飛，不只航空迷搶拍，連華航機組員都不捨。一名服務經歷30年的空服員回憶，自己第一次看極光、日全食都是在這機上，還曾陪過前總統馬英九去中南美洲。

華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動今天登場。華航說，今天吸引超過350名旅客齊聚歡送空中女王，上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午5時10分抵達桃園機場。

談及對該機種的特殊情感，華航台灣地區處處長丘偉端說，當時剛進航空公司，1990年引進時是在機場工作，當時很多旅客因為信任所以搭這航機，配置比今天座位數還要大，共有411座。由於屬於世界很龐大機種，在航空界成為經典，人稱航空女王。

至於退役計畫的來由，丘偉端說，考量飛機一代一代有新機種，航機其實上市很長時間，1970年就有，考慮燃油效率下，該機種有很大改進空間，所以就退役。

媒體追問是否跟疫情有關，丘偉端說，確實疫情影響航空公司機隊計畫，連帶提早退役。不過在這時間退役是恰當時機，後續會引進新的機種。是否賣掉還在規畫中，需要程序，確定的是未來兩個月航機陸續退役。

擁有30年服務經歷的華航空服處組長管慧雯說，今天特別捨不得，所以特別早到，上去看發現很多回憶。早年該班機是主力機種，每一次執勤都要相處十幾小時，有頭等艙設備，從訓練就很扎實，也讓空服生涯開啟很大視野和服務高度。

她說，航行中第一次看到極光就是在這，紐約飛往安克拉治路上，機長說外面有極光，就很興奮；第一次看到日全食也在飛機上，充滿回憶。

她還說，自己參與兩次專機，跟著馬英九服務，2010年到中南美洲，當時正逢海地大地震，有去到宏都拉斯；也跟過前副總統蕭萬長。同時在該機上遇過旅客生病急救，當時自己在樓上商務艙，發生旅客是樓下經濟艙，全機旅客都很為他擔心。

華航1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋梁，期間載運了全球近1億人次的旅客，為華航高運量及長程航線主力機種。華航1993年以747-400客機開啟台北（桃園機場）直飛紐約（甘迺迪機場）航線，成為當時全球最遠巡航紀錄。