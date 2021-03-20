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遲緩兒半年有不可思議的改變！兒科醫師點出這關鍵

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
小兒科醫師林釗尚（右）分享發展遲緩兒接受長照職能治療的經驗，發現男童媽媽在男童治療期間持正面的態度，讓男童有不可思議的改變。圖／林釗尚提供
小兒科醫師林釗尚（右）分享發展遲緩兒接受長照職能治療的經驗，發現男童媽媽在男童治療期間持正面的態度，讓男童有不可思議的改變。圖／林釗尚提供

台灣兒科醫學會常務監事、小兒科醫師林釗尚分享，3歲9個月發展遲緩男童接受長照職能治療，男童的媽媽在孩子治療過程中都持正面的態度，發現孩子天份，把把詞彙融入音樂中，方便孩子記住，半年後，他二度到宅評估時，發現男童身上產生了很大的不可思議的改變，已經都可以和他有好的互動，很令人感動，他也建議，家長若發現孩子發展遲緩現象，請及早就醫評估、介入早療。

林釗尚說，有的家長對孩子的發展遲緩沒有警覺性，直到孩子就學才發現，錯失及早療育的機會；若能及早透過早期療育的介入，可減緩發展遲緩，甚至趕上進度。

男童媽媽表示，孩子一歲才會爬，肢體動作不協調，2歲後四肢動作才慢慢跟上，語言發展遲緩，2歲才開始叫爸爸，就醫診斷為亞斯伯格症，開始接受職能治療，長照安排了能治療師到宅治療。

林釗尚說，半年前他到男童住家評估時，男童自我防備很強，幾乎不與外界互動，在客廳沙發上跳來跳去，男童母親是音樂鋼琴老師，在男童治療期間很有耐心，持正面的態度，本月十二日他到宅評估，發現男童有很大改變，已經都可以和他有好的互動，很令人感動。

林釗尚指出，男童的媽媽發現孩子有音樂及美術畫畫的天份，聽過彈奏一遍曲子後，就能哼唱出來，音準超正確；媽媽為了治療兒子的語言遲緩，把詞彙融入音樂的樂譜裡面，讓男童透過哼唱記下這些詞彙。這樣子的特殊的小朋友雖然發展遲，但只要有耐心的好好培養，他以後是一定可以當一名很優秀的音樂家。

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