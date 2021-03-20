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澎湖花火節4月22日起跑！5種海上賞花火推薦 不必人擠人

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
綻放的煙火與精彩的無人機表演，倒映在海面。圖／KLOOK提供
綻放的煙火與精彩的無人機表演，倒映在海面。圖／KLOOK提供

澎湖花火節」已成為國旅的年度盛事，去年國旅大爆發，吸引單月近30萬人次參加，今年澎湖花火節將於4月22日展開，預期也將人潮滿滿。要想避開人群，悠閒賞花火也有好方法，以下5種從海上賞花火的獨特體驗，不僅無須爭位，還可用不同視角欣賞花火之美。

1.SUP立槳上捕捉煙火美景

不同於其他SUP立槳活動多安排在白天，花火節限定推出「夜晚龍舟板SUP立槳體驗」，龍舟板SUP較一般SUP板面積更大，旅客可以輕鬆的站或坐在龍舟板SUP立槳上，慢慢划向大海，用不同的視角在海上欣賞花火節的高空煙火秀。

龍舟板SUP立槳上附有夜間燈光設備，旅客在極黑的海面上也能捕捉煙火綻放的畫面。

龍舟板SUP立槳設有夜間燈光設備，在極黑的海面上同樣吸睛好拍照。圖／KLOOK提供
龍舟板SUP立槳設有夜間燈光設備，在極黑的海面上同樣吸睛好拍照。圖／KLOOK提供

2.期間限定花火船 在船上自在賞煙火

不想在陸地上人擠人，旅客可以選擇在澎湖本島搭乘「花火節限定花火船」，從海上欣賞迷人絢麗的澎湖煙火慶典；或是參加5月8日限定的七美煙火加開場，從七美島上船欣賞絢麗煙火表演，同時享受跳島之旅。

3.三五好友搭乘豪華私人帆船 出海賞煙火

另一種從海上賞煙火的方式，就是搭乘每團8至12人、小團制的豪華帆船出海，除了可以和親朋好友共享一段私人的花火體驗外，在船艇上還能享用精緻晚餐，以及暢飲啤酒或氣泡水、果汁等軟性飲品，一起迎向夏日海風、悠閒安靜的欣賞煙火。

搭乘最多12人的豪華帆船出海賞花火。圖／KLOOK提供
搭乘最多12人的豪華帆船出海賞花火。圖／KLOOK提供

4.傍晚出海釣小管 晚上在船上看煙火

「夜釣小管」是許多旅客到澎湖必做的體驗之一，花火節期間，傍晚釣完小管還能直接在船上欣賞煙火，雙重體驗一次享受。同時還能輕鬆的在船上品嘗新鮮的小管料理，在船上度過精彩有吃有玩的夜晚。

花火節期間，釣完小管還能直接在船上欣賞煙火，雙重體驗一次享受。圖／KLOOK提供
花火節期間，釣完小管還能直接在船上欣賞煙火，雙重體驗一次享受。圖／KLOOK提供

5.搭乘豪華郵輪 在甲板上賞花火

搭乘星夢郵輪旗下的「探索夢號」從基隆港出發，在郵輪上品嘗五星料理與體驗頂級奢華的郵輪服務，花火節限定航線將行經澎湖，可於甲板最佳觀賞點欣賞煙火，看完煙火還不用舟車勞頓回飯店，直接走回郵輪的房間就能休息，或是繼續在郵輪上享受羅馬造景泳池、VR探索館、星座百老匯劇院與各式主題餐廳及甜點坊，住房、交通、美食、煙火一次滿足。相關遊程也可查KLOOK。

搭乘「探索夢號」從基隆港出發，多航線點可選擇，途經澎湖賞璀璨花火。圖／KLOOK提供
搭乘「探索夢號」從基隆港出發，多航線點可選擇，途經澎湖賞璀璨花火。圖／KLOOK提供

花火節 郵輪 澎湖

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