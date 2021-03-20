一張票玩兩天、壽星「當月免費」 ！花蓮海洋公園推+1

國旅大爆發，加上蘇花改去年通車、自駕旅遊人潮增加，花蓮遠雄海洋公園也大受親子族群青睞，園區4/1至5/31推出限期「+1專案」，一張門票可玩兩天，更經濟划算。

海洋公園從4/1至5/31推出的「+1專案」，只要購票入園，即可享隔日免費再入園優惠，可盡情暢玩園內設施。東部鄉親優惠專案則加碼延長至6/30，凡設藉宜蘭、花蓮、台東(或身分證為G、U、V)，就可享優惠價699元(原價890元)。此外，即日起至4/30，壽星生日當月入園享免費優惠(需搭配一位現場臨櫃購全票者，並於現場需出示身分證或健保卡)。

全新推出的場館「海洋探索館」，以聲光投影效果，打造夜晚星空下的浩瀚海洋，鯨魚骨打造的出入口，搭配兩旁海波浪的燈光視覺及鯨魚低沉的歌聲效果，開啟海洋之旅；在海洋探索館內，可以透過投影互動的遊戲，更了解海洋動物的小秘密，也可透過館內的海豚視窗，跟海豚們近距離互動。