快訊

改名吃鮭魚後捐萬元做公益 「取之於鮭魚，用之於社會」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只限30間！住台北雅樂軒 就「送」澎湖福朋喜來登

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北中山雅樂軒酒店Aloft Room快活樂窩。圖／中山雅樂軒提供
台北中山雅樂軒酒店Aloft Room快活樂窩。圖／中山雅樂軒提供

本島玩不夠嗎？送一晚離島讓你繼續玩！這是台北中山雅樂軒酒店澎湖福朋喜來登酒店聯手推出的快閃三日「樂福▪ LOVE」專案，台北馬公雙城聯賣，限時3月22日至3月24日快閃三日接受電話預訂，即可以5,500元的價格獲得兩家飯店各住乙晚的超值優惠，且不須連續入住，加碼送自助式早餐、機場接送、澎湖生活館門票等。

此外，澎湖福朋喜來登酒店入住日期也可到2022年2月28日，包括每年澎湖燈光節的展出日期也適用。

專案使用方式為4月1日至4月30日，入住台北中山雅樂軒酒店並附款全額，可於退房時獲贈「澎湖福朋喜來登酒店豪華雙床客房平日乙晚贈品券」乙張。此專案限電話訂房：02-7743-9999轉0，每日9:00~18:00，限量30間。

澎湖福朋喜來登宜客樂海港百匯自助早餐，提供現煮海鮮麵線。圖／福朋喜來登提供
澎湖福朋喜來登宜客樂海港百匯自助早餐，提供現煮海鮮麵線。圖／福朋喜來登提供
澎湖福朋喜來登豪華雙床客房。圖／福朋喜來登提供
澎湖福朋喜來登豪華雙床客房。圖／福朋喜來登提供

酒店 澎湖 喜來登

延伸閱讀

多雲到晴舒適溫暖 西半部、離島易有局部霧

中小企專案融通 展延年底

遠傳5G大人物專案 獲頒智慧台北創新獎

澎湖磯釣決賽 國內好手齊聚姑婆嶼競竿

相關新聞

7縣市濃霧特報！ 吳德榮：明天強冷空氣緊隨鋒面南下

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門、桃園、新竹、...

告別空中女王！ 華航747微旅行登場 航迷搶拍

眾所期待、在台灣服役30年的「空中女王」，即將光榮退役。華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一...

萬物齊漲...為什麼民眾特別在意「滷肉飯」漲不漲？

大眾對產品的「印象價格」，讓大家開始出現偏好反轉。例如，大家在意滷肉飯一碗漲了5元，但對一台掃地機器人漲了幾百元反而沒那麼激動，因為不同品牌的3C產品價差很大，一般人很難準確預測其價格。

今天高溫炎熱 周日天氣劇烈變化 全台大降溫

把握今天好天氣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天各地的天氣都偏穩定，陽光露臉，各地的午後高溫也都有...

遲緩兒半年有不可思議的改變！兒科醫師點出這關鍵

台灣兒科醫學會常務監事、小兒科醫師林釗尚分享，3歲9個月發展遲緩男童接受長照職能治療，男童的媽媽在孩子治療過程中都持正面...

澎湖花火節4月22日起跑！5種海上賞花火推薦 不必人擠人

「澎湖花火節」已成為國旅的年度盛事，去年國旅大爆發，吸引單月近30萬人次參加，今年澎湖花火節將於4月22日展開，預期也將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。