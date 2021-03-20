只限30間！住台北雅樂軒 就「送」澎湖福朋喜來登

本島玩不夠嗎？送一晚離島讓你繼續玩！這是台北中山雅樂軒酒店與澎湖福朋喜來登酒店聯手推出的快閃三日「樂福▪ LOVE」專案，台北馬公雙城聯賣，限時3月22日至3月24日快閃三日接受電話預訂，即可以5,500元的價格獲得兩家飯店各住乙晚的超值優惠，且不須連續入住，加碼送自助式早餐、機場接送、澎湖生活館門票等。

此外，澎湖福朋喜來登酒店入住日期也可到2022年2月28日，包括每年澎湖燈光節的展出日期也適用。