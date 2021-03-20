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影／華航空中女王最後一飛復刻頭等艙 總統都坐這位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
限量最終載客飛行任務於今天登場，特別復刻頭等艙、商務艙餐點。記者曹悅華／攝影
限量最終載客飛行任務於今天登場，特別復刻頭等艙、商務艙餐點。記者曹悅華／攝影

華航空「空中女王」747-400客機，自1990年於台灣服役，即將光榮退役。華航說，空中女王飛行足跡遍及全世界，因為外型優美、擁有特殊的雙層飛機設計，廣受旅客喜愛，載客量更稱霸全球之冠近40年。限量最終載客飛行任務於今天登場，特別復刻頭等艙、商務艙餐點，以往總統出專機任務都是搭乘頭等艙的第一排第一個座位。據悉，前總統馬英九跟陳水扁都搭過。

華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動今天登場，從桃園機場起飛前往日本富士山，飛行時間預計為5小時40分鐘，由波音於2005年4月最後生產交付華航的編號B-18215航機執飛CI-2747航班。該架客機也是波音公司所生產的全球最後一架747-400客機。

華航說，該趟微旅行特別提供頭等艙旅客復刻服務，如蒲燒鰻魚飯或洛烤菲力牛排佐波特醬，皆採用Course by Course逐道上餐的傳統服務，並搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器與頂級Pol Roger年份香檳，襯托出747頭等艙五星級的尊榮；商務艙則提供松花堂鰻魚飯便當及和風雞腿排佐焗烤起士管麵；經濟艙搭配櫻花蝦乾式炒麵及雞肉親子丼。

華航說，747-400客機家族是華航發展的重要支柱，華航自1975年引進首架747，至今已達46年，包含波音747-100、747SP、747-200B及19架747-400等。現有四架747-400客機（B-18210、B-18211、B-18212、B-18215），客艙設計為頭等、商務及經濟三級艙，分別為12、49、314席，座位總數達375個，將在今年陸續退役。

華航說，公司747-400客機三艙等全部採用Signature Interior概念。頭等艙採核桃木紋傢俱設計，搭配淺灰皮質扶手及金黃布紋椅套，座位採斜插式配置，搭配殼式椅背，每一位頭等艙旅客皆可完全享受個人隱私。座椅長度達190公分，電動座椅可達180度全平躺。

華航說，頭等艙初期為全雙人全平躺椅設計；改艙後採斜插式單人電動躺椅十座、雙人電動躺椅一座，提高旅客隱私及儲物空間。新頭等座椅設有電動操控之滑躺、腰墊充氣、腿墊調整功能，並首次提供電動按摩裝置，可自由選擇電動按摩之強弱及快慢。影視系統設備安裝有15英吋個人電視螢幕、110V電源插座及可消除噪音耳機插孔等裝置。其他貼心設計如化妝鏡、小夜燈、掛衣鉤等供頭等旅客使用。

華航說，華夏艙座椅原為機械式座椅，改艙後為電動滑躺式座椅，提供電動腰靠墊及可調式頭靠墊、充氣座墊、可升降扶手等功能。另影視備設有10.4英吋個人電視螢幕、110V電源插座及可消除噪音耳機插孔等裝置。另配合客機上層空間，採用側邊新式行李櫃以加大儲物空間，便於旅客放置手提行李，為當時業界最新穎的設計及設備。

至於經濟艙座椅，華航說採用全球首次引進自調式氣囊腰靠，可依旅客不同體型支撐背部舒適。每座皆安裝個人電視，並提供可調式頭靠墊、滾輪式按摩腳踏墊、高位腳踏板及化妝鏡、掛衣鉤、置物架等設施；座椅亦設有110V電源插座，還加裝自調式氣囊腰靠，可依旅客不同體型支撐下背部。

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商務艙餐點。記者曹悅華／攝影
商務艙餐點。記者曹悅華／攝影
中華航空「空中女王」747-400客機，自1990年於台灣服役，即將光榮退役。圖為商務艙。記者曹悅華／攝影
中華航空「空中女王」747-400客機，自1990年於台灣服役，即將光榮退役。圖為商務艙。記者曹悅華／攝影
頭等艙餐點。記者曹悅華／攝影
頭等艙餐點。記者曹悅華／攝影
空中女王最終告別，華航747「后翼起飛」微旅行登場。記者曹悅華／攝影
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