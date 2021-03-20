告別空中女王！ 華航747微旅行登場 航迷搶拍

眾所期待、在台灣服役30年的「空中女王」，即將光榮退役。華航747空中女王 Farewell Party 「后翼起飛」一日微旅行活動今天登場，一早桃園機場就擠滿旅客。有資深航迷說，該機種是傳奇，真的很不捨，一定要見證最後一幕。

中華航空747-400客機「空中女王」即將陸續退役，限量最終載客飛行任務，引起粉絲熱烈討論及搶購，開賣5分鐘內即銷售一空。今天一日微旅行活動登場，由波音於2005年4月最後生產交付華航的編號B-18215航機執飛CI-2747航班，向永遠的空中女王告別致意。

華航說，上午7時47分開放旅客報到，隨後在桃園機場第二航廈D6登機門精心打造專屬地面行程活動，包含參觀747客機各艙等拍照紀念及超大型747周邊商品抽獎扭蛋機等。此外，現場還準備了獨一無二的747拍貼機，滿足旅客許久未出國的各種心願。

「任何航空迷對這型飛機都有特殊情感。」資深航迷皮先生說，747是個傳奇機種，有機會上去就是圓夢。跟打遊戲一樣概念，能夠搭上一趟等於解鎖任務。

皮先生說，他還記得第一次搭747是去印尼，當時搭頭等艙，畫面歷歷在目。這次也是他第一次參與微旅行航班，相信也會是這輩子最後一次，有著特殊意義。空中女王退役真的很不捨，但世代一定要退換，這也是沒辦法的事。

現場也有許多年輕旅客，26歲許先生說，他的第一個飛機模型就是747，他小時候也曾搭該機種去日本，今天很期待能夠看到最後一幕。

華航說，今天吸引超過350名旅客齊聚歡送空中女王，上午11時30分由桃園機場出發，至日本富士山上空繞行一圈再返回，航程時間約5小時40分，下午5時10分抵達桃園機場。為旅客準備超豐富747驚喜禮包，包含活動專屬模型機、鋼印口罩、尾翼鑰匙圈等，也有機會獲得富士山玻璃杯與獨家747彩繪模型機等好禮，航程中亦特別頒發別具意義的飛行證書，為旅客留下珍貴的紀錄。

華航說，該趟微旅行特別提供頭等艙旅客復刻服務，如蒲燒鰻魚飯或洛烤菲力牛排佐波特醬，皆採用Course by Course逐道上餐的傳統服務，並搭配經典「紅梅揚姿」骨瓷瓷器與頂級Pol Roger年份香檳，襯托出747頭等艙五星級的尊榮；商務艙則提供松花堂鰻魚飯便當及和風雞腿排佐焗烤起士管麵；經濟艙搭配櫻花蝦乾式炒麵及雞肉親子丼，另有特製隱藏版747空中女王杯子蛋糕與飛機造型餅乾，讓旅客能在機上品嚐到各式日式特色料理。

華航1990年率先引進亞洲第一架747-400客機，過去30年來肩負著台灣銜接北美、歐洲及澳洲的重要橋梁，期間載運了全球近1億人次的旅客，為華航高運量及長程航線主力機種。華航1993年以747-400客機開啟台北（桃園機場）直飛紐約（甘迺迪機場）航線，成為當時全球最遠巡航紀錄。