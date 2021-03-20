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今天高溫炎熱！周日天氣劇烈變化 全台大降溫

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今天高溫炎熱 周日天氣劇烈變化 全台大降溫

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
周末天氣兩樣情。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末天氣兩樣情。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

把握今天好天氣，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，今天各地的天氣都偏穩定，陽光露臉，各地的午後高溫也都有到28度以上，南部更有機會來到30度以上。

但是好天氣卻沒有好空氣，受到風速偏弱的影響，配合環境偏東南風的風向，整個西半部到北部都處在背風側，空氣品質仍然較差。尤其是中南部地區的部分測站更有機會出現紅色燈號等級。從事戶外活動時記得戴口罩，也要避免劇烈運動。　　

天氣風險公司說，今天夜間開始，鋒面會掠過台灣北部，為新竹以北、東半部帶來降雨，部分在東北風的迎風面及沿海地區有機會出現較多的累積雨量。鋒面通過後東北季風明顯增強，氣溫開始顯著降低。今天下午到明天清晨的溫差會到10度以上，全台都會有明顯的降溫，要注意這段時間的變化。　　

明天全天在北部、東半部都是陰雨的天氣，氣溫也都偏低，僅有14度左右，而中南部雲量略增，沒有明顯的降雨，但氣溫同樣會有非常明顯的下降，和今天的晴朗高溫相比，南部部分地區甚至有機會出現13度以上的溫差。要留意心血管疾病和年長者、幼童的保暖防寒。

天氣風險說，隨東北風增強，明天夜間又有一波境外汙染物移入，使空氣品質仍然偏不佳，到下周一白天後才逐漸改善。下周二後風向逐漸轉為偏東風，西半部空氣品質又會逐漸轉差，多加留意。

空氣品質 高溫

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