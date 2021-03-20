7縣市濃霧特報！ 吳德榮：明天強冷空氣緊隨鋒面南下

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區、基隆北海岸、澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、金門、桃園、新竹、苗栗及台中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部山區偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部空氣品質不佳，並有局部霧，應隨時注意相關資訊。北部15至30度，中部18至33度，南部18至34度，東部18至32度。

明晨起北部、東半部轉有雨，但累積雨量並不多，中部山區亦偶有短暫降雨的機率；強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。

乍暖還寒，北台灣今天高溫仍近30度，明天白天氣溫約僅17度，且愈晚愈冷，明晚沿海平地即已降至13度左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。

下周一仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右；白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。

至於這波強冷空氣是否會符合大陸冷氣團定義？他說，很接近，但在模擬的誤差範圍內，並不一定。下周二清晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地為多雲時晴的天氣。

他說，下周二晚、周三晨另有中層短波快速通過，帶來局部短暫降雨的機率。下周三白天起至周五再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，氣溫逐日漸升。但這波快速通過的中層短波，所伴隨的天氣變化，各國模式模擬有很大差異，顯示其不確定性很高，應持續觀察。