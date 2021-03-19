LG攜手展碁國際進駐桃園都會區 營造智慧質生活楷模

台灣 LG 電子與 3C 通路經驗豐富的宏碁集團旗下展碁國際攜手合作，今(19)日宣布，為消費者打造全台首間超越韓國總部規格尊榮展售空間，以創新的智慧家電產品結合優質貼心服務，提供消費者全方位的居家情境購物體驗。

台灣 LG 為台灣消費者創造美好居家生活的願景，致力於提供消費者最貼心的購物體驗，今日開幕的全台最大品牌旗艦店，座落於桃園四大重劃區中心樞紐，全店佔地面積超過 200 坪，落實體現 LG 深耕台灣的承諾及對台灣市場的重視。

明亮寬敞的店內空間完整規劃AIoT 智慧家電情境體驗區、全方位衣物護理專區、空氣對策解決專區、過敏原剋星居家清潔區、智慧廚電專區、服務諮詢專區，及備受市場青睞的「LG SIGNATURE 專區」，以貼近消費者生活使用情境的配置，與居家空間產生更多感受連結，進而提供最符合實際需求、滿足未來居家生活藍圖的消費性電子用品，呼應「Life’s Good」的品牌願景。

LG 桃園品牌旗艦店並以全方位的情境產品體驗，串聯 LG ThinQ 智慧家庭聯網技術，將有效提升城市生活機能，並有助於促進桃園地方發展及商圈共榮。

台灣 LG 董事長宋益煥表示，秉持 Innovation for a better life 的品牌宗旨與深耕台灣的承諾，宣布 LG 旗艦店正式插旗桃園。攜手具有豐厚通路服務經驗的夥伴展碁國際，讓桃園在地消費者體驗最創新的產品與最貼心的服務，享受智慧科技帶來美好家居生活。

同時響應桃園市政府投資友善政策，全新進駐的 LG 桃園展碁旗艦店將進一步活絡商圈發展動能，我們也盼能與展碁國際及桃園市政府為打造智慧城市盡心，促進在地機能共創商圈共榮。

展碁國際總經理林佳璋指出，身為全台前三大通路代理商，榮幸能夠攜手與長期合作的好夥伴的台灣 LG 電子共同進駐桃園，設立全台最大的 LG 品牌展售中心，透過展碁本身具有的服務優勢，再結合 LG 創新的智慧家電商品，能夠一次滿足桃園在地消費者從諮詢、購買、維修、物流等完善服務。

LG桃園品牌旗艦店坐落於桃園四大重劃區中心地帶，地處興建中的桃園捷運綠線的交通樞紐，珍稀黃金地段的便利交通優勢，將提供桃園在地及鄰近都會區的消費者專業周到的銷售諮詢顧問服務，同時LG桃園品牌旗鑑店的成立將有效活絡在地商機，更結合品牌力量及通路優勢，與桃園市政府共同促進商圈榮景，進一步推動智慧城市發展。