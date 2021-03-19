智利蘋果為何有台灣專區 專家揭露消費者喜好的原因

台灣是水果王國，但在國際的水果市場，太多國家競爭，農業界人士認為，還是需要走出差異化，做不一樣的產品，或者是某個品項做到很知名、很強，生產消費者喜歡需要的產品，否則國際市場是很殘酷的。

農委會說，要趁著鳳梨事件，把危機化為轉機，趁機重建生產端體系，確保外銷的供貨品質，也強化海外行銷，提升我國農產品外銷競爭力。

某中部農產貿易商表示，台灣的農產品外銷，可不可以學台積電，把某一項做到精、做到好；國家把農業當作一個正常的產業看待，包括用公司型的模式經營，給予貸款，朝向備援生產、進口替代生產，找出獨特性，才有些許國際上的生存空間。

貿易商說，國際上水果進出口貿易大宗有柑橘類、鳳梨、香蕉和蘋果等。國人常認為台灣是水果王國，我國的水果好吃，這是「我們自己覺得好吃」；更多的問題是，好吃卻不好賣，不好賣的原因是可能放不久、商品時間短，比如鳳梨釋迦；他舉例，國際知名的Hass哈斯酪梨，不僅好吃，又可以放很久，因此就有市場競爭力；另外一種很賣的水果，就是很好吃、消費者又很喜歡的，比如草莓、櫻桃類的，就會賣得很好。

他表示，我國水果大宗，則是香蕉鳳梨，但在國際市場上，鳳梨最大宗來自哥倫比亞，墨西哥，亞洲的菲律賓、泰國、越南都有；香蕉則是以厄瓜多為最多，巴西、菲律賓、泰國、越南，中國大陸自己也生產，甚至有些國際性的大型農產公司，在全球布點，不同的產區供應不同的市場，某部分產區供應歐美，某些產區供應東亞，全世界供貨。

台大園藝系退休副教授許明仁表示，以鳳梨為例，除了價差外，他認為歐美西方國家與日韓等高緯度國家會比較喜歡開英種鳳梨，金鑽鳳梨對這些地區的消費者來說，太甜、不夠酸、風味較差、質地太軟；不過這些特徵卻是亞熱带與熱帶國家的消費所喜愛的。

他表示，曾經找一位水果貿易商學生來學校演講，為了業務上的需要經常到全世界各地供應商的農場去参觀，瞭解水果品種、栽培管理、採收、採後處理、包裝、貯運等可能會影響水果品質的關鍵因子。

學生說，有一次去智利参歡供貨農場的蘋果園。農場主人親自開車帶他参觀並解説，經過一區蘋果園時，農場主人說，這一區採收的蘋果是專門供應台灣的，原以為是園主重視台灣，沒想到原主說，因為這一區的蘋果很甜，糖度可達16至17度，不會很酸，只有台灣的消費者喜歡這類蘋果；這就是各國飲食習慣上的差異。