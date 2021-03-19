【即時短評】角色混淆定位不明 台農發終至虧損困境

台農發公司2016年成立，至今已經四年多，從原始資本額2.4億元，到現在最新財曝光，2020年淨值僅剩下9865萬，至今已虧58%；台農發最大的困境，在於一開始的角色混淆不清、定位不明，最終導致目前的虧損困局。

當年台農發成立時，官方新聞稿寫到，台農發公司成立後，肩負「農產品進出口」、「技術輸出」及「海外投資與資材外銷」三大核心任務，其中「擴大新興出口市場」是農委會交給新公司的重要課題；未來台農發公司將結合各方力量，建立台灣農業增值的示範機制，建立完整的國內外銷售管道，重整農產品進出口常軌運作機制，並以穩健步伐，逐步為台灣農業挹注新氣象。

但實際上，台灣並不缺貿易商，原本期待台農發可以引導國內的農產貿易向上提升，台農發可以站在導師的角色高度，輔導產業升級，因為原先的領導團隊具有國際農產銷售經驗，期待可以融合本土廠商的狀況，成為一個具有國際競爭力的專責農業輔導公司。

但台農發沒有，沒有更高格局的視野，最後只成為台灣眾多貿易商的一員。

紐西蘭奇異果國際銷售的成功，是因為早已有了完整的供應鏈，從品種研發、生產端、到採後處理以及包裝運輸，找到了正確的國際行銷策略，因此打敗了智利；但台農發公司成立以後，有了國際行銷的專才，但到底要賣些甚麼，後端的產業鏈要結合甚麼，卻一切要從頭開始。

即使到現在，台農發身為貿易商，也缺乏與合作社議價的能力，地方盛傳，不論合作社場開多少價格，台農發都會接受，主要是因為「他們付得起」；夾帶龐大政府資源找產地合作，除非大量領政府補助的業者會配合，其他業者也不見得願意。

台農發的主力外銷農產是香蕉與鳳梨，也是相對比較平價的水果，買得很貴、賣得卻很便宜，一家公司經營近五年，沒有技術資產投資，僅有人事、租賃(辦公室)、以及買貨經費支出，雖然因為人事精簡，加上新冠肺炎疫情無法出國出差，去年已少賠2000萬，但虧損狀況依然嚴重。