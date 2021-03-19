最冷時間曝光！周日變天強度直逼冷氣團 中部以北急凍12度

周末又要變天。中央氣象局說，下周日鋒面報到，緊接著可能有接近大陸冷氣團等級的冷空氣來襲，下周一清晨到下周二清晨是最冷時間點，全台有感，台中以北低溫下探13到15度，空曠地區可以來到12度。此外，受到中層水氣影響，玉山下周二晚上到下周三清晨有望下雪。

氣象預報員陳伊秀說，明天比今天熱一點，北部高溫27到28度，但天氣沒什麼變化，只要注意今晚到明天上午西半部、澎湖、金門、馬祖有濃霧情況。

陳伊秀說，下周日清晨先有一波鋒面報到，白天上午掃過，帶來的水氣偏北，北部、東半部有局部陣雨，山區則是零星雨，下午冷空氣來襲，目前強度是介於東北季風和大陸冷氣團等級，全台有感但不是全台都一直冷。

陳伊秀說，下周日受到鋒面報到、冷空氣來襲影響，北部高溫掉到18到19度，低溫則降到14到16度，愈晚愈冷。中南部高溫仍有25度至28度，傍晚開始感受到涼意。

陳伊秀說，這波冷空氣最冷時間落在下周一清晨和下周二清晨，其中中部以北跟宜蘭是一路從下周一清晨冷到下周二清晨，低溫下探13到15度，空曠地區12度，中部跟花蓮低溫16到17度，南部、台東17到19度。

陳伊秀說，北台灣冷的時間很長，下周一清晨開始出現低溫，白天高溫幾乎跟低溫一樣，頂多高個1度，要注意保暖。下周二白天北台灣高溫回升到20到22度，還是偏涼，中南部高溫則落在23到26度。

陳伊秀說，降雨方面，鋒面過後水氣就會變少，下周一、二因為吹東北風，迎風面北部、東半部會有局部短暫雨，屬於地形性降雨。

不過陳伊秀說，下周一、二還要留意中層水氣通過，中南部山區會有降雨狀況，對中南部平地則還好，雨水只會打到一些，且下雨時間通常一陣一陣，頂多2小時，對水情幫助不大。

至於下雪，陳伊秀說因為中層水氣會跳動，下周二晚上到下周三清晨，玉山在水氣跟低溫配合下，有機會下雪。

針對阿里山大火，陳伊秀坦言，明天仍然很熱，山上高溫17度，也沒什麼雨，下周日嘉義雲量才會偏多。若真要下雨，可能要到下周一、二中層水氣通過。