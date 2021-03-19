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別上當！ 中央大學醫療手環遭盜用 網路上賣的都假貨

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
中央大學自主研發醫療等級智慧手環遭不肖業者盜用。圖／中央大學提供
中央大學自主研發醫療等級智慧手環遭不肖業者盜用。圖／中央大學提供

國立中央大學今天發表聲明，該校自主研發的 Micor A100 醫療等級智慧手環，最近遭到不肖業者盜用新聞照片在網路上兜售，中央大學已採取法律行動，並向社會大眾呼籲，醫療等級的產品無法在網路上購得，提醒大眾勿上當受騙。

中央大學表示，這款由生醫理工團隊研發的智慧手環，曾榮獲國際醫學競賽XPRIZE全球亞軍的殊榮，堪稱「台灣之光」，曾於2018年取得美國食品藥品監督管理局（FDA）醫療認證，只要輕輕一按30秒，即可偵測出心電圖，可作為醫師診斷醫療的輔助，對潛藏中風者是一大福音。

中央大學表示，三年前將技術授權給神達電腦（股）公司生產製造，並透過其代理商銷售。依「藥事法」規定，醫療等級的產品無法在網路上購得，如今卻有不肖業者取其相似的外觀，盜用中央大學新聞照片，在網路大肆宣傳銷售，試圖混淆消費者視聽。

中央大學強調，目前在網路銷售的產品完全未經中央大學同意授權，已侵害中央大學智慧財產權及名譽，除了要求不肖業者限期改善和產品下架之外，目前已採取法律行動，呼籲社會大眾勿上當受騙。

中央大學 中風

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