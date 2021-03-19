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霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響
金門尚義機場今天下午受到濃霧影響，從下午15點30分開始天氣轉差，能見度急速下降，到16點40分直接宣布關場，由於濃霧越來越大，金門航空站預估開場的機會不大，晚間的班機也都陸續取消，總計共取消11架次班機，受影響的民眾有近千人之多。
金門氣象站原本預估晚間才會出現局部濃霧的情況，沒想到從今天下午15點30分起，天氣開始變差，能見度更是像溜滑梯一般一路降，16點40分能見度僅剩700公尺，低於航機降落標準，後來到晚間18點，能見度甚至只剩下100公尺。
據了解，由於今天是小週末，不少人原本要搭機赴台，搭機的民眾就不少，一聽到班機取消，不少民眾轉為排隊等候辦理退票，民眾都唉聲連連，抱怨週末假期被濃霧打亂。
金門航空站也提醒民眾，最近都可能出現「霧鎖金門」的情況，建議民眾搭機前，可以先打電話跟航空公司確認一下。
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