輪椅進不了負壓病房廁所 她只能在監視器下更衣如廁

30歲左右的罕病患者汪雪真，去年因感冒發燒，被列為疑似新冠患者，住進負壓隔離病房等待採檢，但是輪椅根本進不去病房內的廁所，導致她只能在裝有監視器的空間更衣、如廁，加上院內沒有移位機住院期間只能坐在輪椅上，接連狼狽的經驗，迫使她獨自赴高鐵站向衛福部長陳時中陳情，她今於障礙者防疫錯失與醫療服務改善座談會，感謝陳時中於她陳情後立即回覆，但國內仍有很大的努力空間。

汪雪真是位脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，去年因為感冒就醫，發燒加上家中有人才剛從國外返國，導致被列為疑似確診案例，住進負壓隔離病房採檢，但從戶外採檢站到入住負壓隔離病房，處處都是障礙，院內沒有移位機、廁所門根本不足以輪椅進出。防疫的採檢流程也都是為了一般人而設計，她因疾病容易肺浸潤，但鼻咽採檢反而讓她的病情「愈住愈嚴重」。

她認為，醫院內不僅是無障礙空間需要再努力，連醫療措施也對身障者不利，住院期間曾爭取讓主治醫師進入團隊協助卻一度被拒。她肯定台灣防疫做得很好，也有為了身障者在做努力，只是中央訂定的許多政策，到了地方都變得零散，甚至無法使用。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部每五年都會對身障者做生活調查，其中就醫方面，有三成的身障者表達光是外出就有困難，再來就是與醫護溝通不良，衛福部也會據此提出未來的改善計畫，醫事司目前也已編列6億，協助改善醫療院所增加無障礙空間，如設有負壓病房的醫院，希望至少要設有一間無障礙的負壓隔離病房，診所可透過此專案，申請補助設置無障礙診間，從4月起開始受理。

台北市新活力自立生活協會總幹事林君潔表示，政府在推動設置無障礙空間時，希望能邀請不同的身障單位參與，否則設置出來的無障礙空間恐只適合單一障別，屆時還是會出現「有障礙」空間的事件出現。

衛福部長陳時中坦承，國內的無障礙空間一直都不夠好，疫情是更加凸顯國內無障礙空間的問題，過去政府一直用自己的角度在做事，未來的方針應該改為「合作」模式，政府推動時應該做到「適合對方」才能讓政策成功，對於身障者的醫療，也期待未來有機會可以透過增加給付鼓勵醫療人員。