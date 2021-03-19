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靈芝可抗癌 類小分子蛋白質GMI有效抑制腫瘤生長

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
陽明交通大學傳統醫藥研究所助理教授林東毅表示，靈芝類小分子蛋白質GMI有潛力成為明日之星的抗癌藥物。圖／林東毅提供
陽明交通大學傳統醫藥研究所助理教授林東毅表示，靈芝類小分子蛋白質GMI有潛力成為明日之星的抗癌藥物。圖／林東毅提供

在中國神話裡，靈芝屬於仙草級的珍貴藥材，在現代抗癌藥物研究上，靈芝也有突破性發展。國立陽明交通大學傳統醫藥研究所一項動物實驗發現，靈芝類小分子蛋白質GMI能有效抑制動物腫瘤組織生長，未來結合免疫療法，如能加成療效，就更能加速癌細胞死亡。

「靈芝類小分子蛋白質GMI有潛力成為明日之星的抗癌藥物。」國立陽明交通大學傳統醫藥研究所助理教授林東毅說，目前靈芝只是保健食品，只要解開抑制癌細胞的作用機轉之謎，相信就能躍升至醫療藥物等級。

林東毅表示，1989年日本學者首先從靈芝菌絲體中純化出小分子蛋白，當時名稱為LZ-8，經過多年研究證實其具有免疫調節功效及潛在的抗癌功能。

台灣學者許瑞祥教授則發現一種新的靈芝品種，命名為「小孢子靈芝」，從中純化出其小分子蛋白質，命名為GMI，國內最新研究均證實，GMI具有優越的抗癌功效，尤其是在肺癌、口腔癌、乳腺癌與黑色素瘤等腫瘤。

林東毅於2018年榮獲科技部第一屆愛因斯坦培植計畫，探討靈芝蛋白抑制癌細胞與活化免疫之雙重功效與機轉，並分析靈芝小分子蛋白質GMI的抗癌效果，日前獲得重大突破。

林東毅表示，該項小鼠實驗採肺癌模式，研究團隊將肺癌細胞打入小鼠體內，等到腫瘤長至一定程度時，將肺癌小鼠分為實驗組與對照組，前者注射GMI，後者則只給予安慰劑。

持續投藥約一個月後，實驗組小鼠的腫瘤明顯縮小，差不多只有對照組小鼠腫瘤的一半，顯示GMI有機會發作為臨床用藥或者輔助用藥，且極具潛力。

林東毅說，目前醫界尚未掌握靈芝蛋白的抗癌作用機轉，例如，靈芝蛋白是如何鎖定並攻擊癌細胞、靈芝蛋白是否活化免疫系統，進而攻擊癌細胞，這正是研究團隊下一階段努力的目標。

「靈芝的好壞在於多醣體」，許多民眾對於這句話耳熟能知，林東毅指出，從研究看來，小分子蛋白GMI在抗癌領域上更值得期待，不過，相關研究尚未成熟，癌友應在醫師評估下，接受治療，不可聽信坊間所謂的抗癌偏方。

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