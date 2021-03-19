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桃機三航廈捲土重來 原團隊過規格標審查 26日最終評選

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
桃園機場第三航廈示意圖。 圖／桃機公司提供
桃園機場第三航廈示意圖。 圖／桃機公司提供

歷經三年、三度流標，桃園機場第三航廈資格標去年終於審查完成，未料日前被爆出重大瑕疵，標案出現「球員兼裁判」狀況。遭廢標的Samsung C&T Corporation榮工工程股份有限公司捲土重來，上月24日順利通過資格審查。桃機今天說，該團隊符合規格標，將於26日召開評選委員會議，決定是否為最有利標團隊。

桃機說，第三航廈土建工程選擇性招標第二次招標，第二階段規格標於今上午10時截止投標，計有韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司一組廠商團隊共同參與投標。

桃機說，經審查結果，韓商Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同投標團隊通過審查；後續將進入最後評選作業階段，該案訂於3月26日召開評選委員會議，屆時將由評選委員會評選決定是否為最有利標團隊，倘經評選合格，機場公司暨顧問團隊將與廠商團隊攜手並進，共同為國人打造未來國門。

桃機第三航廈一波三折，三航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，唯獨最重要的主體工程，因建設難度高，經費又低，一再流標，過去三次招標都無人投標。去年五月第四度招標，8月開資格標，由「韓國三星與榮工工程」、「日商華大成營造與大陸工程」兩組團隊通過審查。今年1月18第二階段規格標開標，由「三星與榮工」團隊通過審查，預計28日舉行評選委員會，評定最優勝廠商。未料，桃機審閱文件時，發現三星與榮工的投標文件中，竟出現評選委員名字，原來該員去年底辭去評委一職後，跑去擔任投標廠商顧問，形同「球員兼裁判」，違反採購法，全案廢標。

桃機原先規畫，北登機廊廳、主體航廈、南登機廊廳依序在2024年、2025年、2026年完工。由於廢標，三航廈招標案將重選評選委員，預計延遲2到3個月，完工期也會因此順延。

桃機 桃園機場 裁判

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