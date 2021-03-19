快訊

霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

聯合新聞網 / 綜合報導
蝦皮購物日前發生價格設定出包，肯德基蛋塔禮盒標價為35元、萊爾富衛生紙則標為30元，引發民眾瘋搶。圖／取自肯德基及萊爾富官網
蝦皮購物日前發生價格設定出包，肯德基蛋塔禮盒標價為35元、萊爾富衛生紙則標為30元，引發民眾瘋搶。圖／取自肯德基及萊爾富官網

蝦皮購物網站日前出包，將肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙的價格誤標，湧入大量網友搶購，蝦皮隨後緊急宣布將取消相關訂單，並提出補償；不過，律師林智群指出，其實當客戶下單的那刻，買賣契約就已經成立，他也直言，蝦皮的做法，是看準了消費者「不會提告」。

蝦皮17日深夜將原價185元的6入肯德基蛋塔標為35元，萊爾富衛生紙8包則誤標成30元，雖然緊急修正價格，但短時間內已分別售出逾8萬份和近2萬份。對於標價疏失，蝦皮於18日宣布取消訂單且全額退款，並將提供高於商品標價的100%折扣券。

針對蝦皮出包，林智群在臉書發文表示，其實在商品上架網頁、客戶點選下單的那一瞬間，雙方的買賣合約就已經成立了，另外，他也計算此次鬧烏龍的蛋塔與衛生紙的損失金額，粗估約為1120萬元和131萬元，他認為這個數字「對蝦皮而言應該不算太多」。

林智群表示，蝦皮處裡這次事件的做法，他認為算是「賴皮」，不過，他也分析，蝦皮大概是看準顧客的心態，知道消費者不大可能「為了這幾千元」而和蝦皮打官司，才會索性選擇取消訂單。

林智群 蝦皮購物 肯德基

延伸閱讀

他千元買到「全世界才7個」的明朝古董 上拍賣會爽賺2000萬翻身

蝦皮網站爆烏龍！肯德基6入蛋塔賣35元 半夜逾8.3萬人瘋搶

蝦皮出包！神人爆買「50組蛋塔+100串衛生紙」 網怒：被退款了

怕肯德基反悔拿不到35元蛋塔！他曝「1密技」保證換到 網全嗨

相關新聞

冷空氣21日南下 3千公尺以上高山有機會下雪

中央氣象局表示，大陸冷氣團或東北季風21日南下，預計北台灣低溫下探攝氏13度到14度，屆時若水氣配合，3000公尺以上高...

一張圖曝空氣糟透了！中部空汙4站紅害 中火全降載

環保署空氣品質監測網今天下午1時發布空氣品質指標（AQI）顯示，中部受到空汙影響，台中、彰化與南投三縣市13個空品測站中...

台鐵最美區間車今試乘亮點搶先看 旅客讚「比捷運好」

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，去年年10月抵台至今，一直受到各界的關注，每天測試行駛時總能吸引大...

戀母情結、出軌、痛恨工作...七等生為何在台灣小說界佔有地位？

《削瘦的靈魂》這部紀錄片中，反覆出現的，是一位戀母情結、婚姻出軌、痛恨世俗工作、為了寫作而長年忽視子女教養的藝術家形象。導演不時冷冷朗讀七等生作品文字，那是一些句法怪異、語言倒錯的詩歌——這也是七等生沒有辦法出現在中學國文課本，從而逐漸被台灣讀者忘懷的最大理由。

蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

蝦皮購物網站日前出包，將肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙的價格誤標，湧入大量網友搶購，蝦皮隨後緊急宣布將取消相關訂單，並提出補償；不過，律師林智群指出，其實當客戶下單的那刻，買賣契約就已經成立，他也直言，蝦皮的做法，是看準了消費者「不會提告」。

霧鎖金門！尚義機場11架次班機取消 近千人受影響

金門尚義機場今天下午受到濃霧影響，從下午15點30分開始天氣轉差，能見度急速下降，到16點40分直接宣布關場，由於濃霧越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。