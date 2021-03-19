蝦皮出包不認帳！ 律師點出「賴皮」關鍵：看準消費者這1點

蝦皮購物網站日前出包，將肯德基蛋塔、萊爾富衛生紙的價格誤標，湧入大量網友搶購，蝦皮隨後緊急宣布將取消相關訂單，並提出補償；不過，律師林智群指出，其實當客戶下單的那刻，買賣契約就已經成立，他也直言，蝦皮的做法，是看準了消費者「不會提告」。

蝦皮17日深夜將原價185元的6入肯德基蛋塔標為35元，萊爾富衛生紙8包則誤標成30元，雖然緊急修正價格，但短時間內已分別售出逾8萬份和近2萬份。對於標價疏失，蝦皮於18日宣布取消訂單且全額退款，並將提供高於商品標價的100%折扣券。

針對蝦皮出包，林智群在臉書發文表示，其實在商品上架網頁、客戶點選下單的那一瞬間，雙方的買賣合約就已經成立了，另外，他也計算此次鬧烏龍的蛋塔與衛生紙的損失金額，粗估約為1120萬元和131萬元，他認為這個數字「對蝦皮而言應該不算太多」。

林智群表示，蝦皮處裡這次事件的做法，他認為算是「賴皮」，不過，他也分析，蝦皮大概是看準顧客的心態，知道消費者不大可能「為了這幾千元」而和蝦皮打官司，才會索性選擇取消訂單。