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台鐵最美區間車今試乘亮點搶先看 旅客讚「比捷運好」

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供
「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供

被喻為「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，去年年10月抵台至今，一直受到各界的關注，每天測試行駛時總能吸引大量民眾的目光。台鐵說，為了更貼近搭乘民眾的使用需求，在正式營運前，選在今天在南港車站舉行試乘體驗活動，邀請相關團體上車搭乘，進行車上服務設備實用測試，並收集使用者意見作為參考，以進一步提升完善度，提供優質的搭乘感受與服務。

台鐵說，該次試乘體驗活動邀請到中華民國脊髓損傷者聯合會、自行車新文化基金會、中華慈雲慈善利生推廣協會、台灣兒童少年希望協會、台灣溫柔生產推廣協會等，共11個團體，108人參與。針對列車創新服務設備的亮點特色，包含無障礙空間、自行車放置空間及「好孕到」座位區作為主要體驗項目。台鐵說，上述團體均對於EMU900新車性能與服務設施，給予好評與滿意，表示不輸捷運，部分功能更比捷運還好。

台鐵說，試乘民眾在月台等車時，首次近距離看到最新型電聯車進站，立即感受到車頭迎面而來「微笑」形象的快樂與喜悅，在驚聲歡呼中爭相拍照。列車不僅擁有亮麗的外型，內裝更透過空間規劃及減法美學設計，全面提升多元友善服務。而相關設施也在本次試乘中首次曝光，例如特別加長的椅背，對於需要座位休息的人來說，能有效減少頸部的負擔；同時座椅首次使用類似馬卡龍配色的粉色系，希望讓許多人有溫暖、放鬆的舒適感。

另外，台鐵說，車廂內最新的燈光自動調節功能，可讓車內燈光亮度根據環境亮度自動調整，讓車廂內保持舒適不刺眼的緩和效果。

台鐵還說，無障礙車廂位於第6車，設有多功能友善廁所，廁所內空間規劃與操作便利性受到試乘團體仔細的檢視，獲得滿意的好評，完善而貼心的設施讓上廁所不再是困擾。客室內走道不設置中央立柱的貼心設計，方便使用輪椅或嬰兒車的旅客移動及進出。新設置的輪椅服務區，採用集中式的空間規畫，可使列車長及車站服務人員即時提供完善的服務，讓身障人士「一起來搭車出遊」成為日常生活，等到全部車站月台無階化工程完成後，輪椅上下列車將會更方便。

台鐵說，單車運動的愛好者認同直立式自行車架裝設在第1車與第10車，直立式自行車架設計相較於水平放置式，更增加車內旅客的活動空間，方便愛車就近保管，也不需擔心妨礙其他旅客，最貼心的是自行車架適用大人、小孩的各種尺寸、型式的自行車。

台鐵說，新車目前測試進度順利，可望於3月底前完成全部測試，並取得IV&V(第三方獨立驗證及認證單位)的安全營運認證，預計於4月1日在基隆車站南站廣場舉辦首航典禮，並於清明假期正式投入營運。

「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供
「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供
「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供
「史上最美區間車」EMU900型空調通勤電聯車，今天在南港車站舉行試乘體驗活動。圖／台鐵局提供

台鐵 自行車

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