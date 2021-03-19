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熱門展覽 「色廊2.0」最後倒數! e.Fingo會員享優惠

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
「色廊2.0 – 夢境製造所」展覽展期倒數。圖／聯合數位文創提供
「色廊2.0 – 夢境製造所」展覽展期倒數。圖／聯合數位文創提供

台北熱門展覽「色廊2.0 – 夢境製造所」展覽展期倒數剩下兩周左右，官方表示此次展出僅限台北一站，不少中南部民眾特別北上前來觀展。而此次色廊2.0除了打造12間夢境主題房間外，也結合心理小遊戲與發人省思的共鳴金句，成功將拍照展更賦予意義，也讓民眾在這個展覽更認識自己。

而在展期最後「色廊2.0 – 夢境製造所」與「玉山行動銀行App」共同攜手祭出活動回饋，凡於3/15-4/5間至玉山行動銀行App之e.Fingo會員專區將可領取「色廊展2.0 - 夢境製造所」udn售票網購票85折優惠碼，欲前往看展的民眾可別忘了多善加利用！

色廊2.0攜手玉山行動銀行App推出限時e.Fingo會員優惠。圖／聯合數位文創提供
色廊2.0攜手玉山行動銀行App推出限時e.Fingo會員優惠。圖／聯合數位文創提供

「色廊2.0—夢境製造所」展覽由聯合數位文創主辦，在華山文創園區中4B館展出至四月五日。udn售票網及各大通路全票三二○元，全面熱銷中。凡於3/15-4/5間至玉山行動銀行App之e.Fingo會員專區領取85折優惠碼則享udn售票網購票優惠。

夢境 玉山 文創

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