這3縣6至18歲蛀牙最多 孕婦兒少看牙好康快來看

新冠肺炎疫情影響民眾求醫看診，連父母帶小孩定期檢查牙齒的意願也下降，去年國內兒童青少年恆齒齲齒控制情形不如預期，衛福部心口司最新統計，2020年12歲以下學童恆齒齲齒顆數2.01，仍高於全球的1.86顆；而6-18歲族群蛀牙三顆以上人數，以台中縣、苗栗縣、雲林縣三區最多，凸顯都會區外的城鄉，更應加強牙齒定期檢查與保健重要性的提倡。

中華民國家庭牙醫學會理事長季麟揚表示，受新冠肺炎影響，去年不少民眾擔心感染能不看牙就不看，連帶小孩去定期檢查的意願也下降，加上在家時間一多，吃吃喝喝的，無形中提高孩童齲齒的發生風險。

根據衛福部心口司防齲政策執行成效最新報告，去年我國12歲學童恆齒齲齒顆數，雖然已由2012年的2.5顆，下降19.6%至2020年的2.01顆，比起全世界平均的1.86顆，控制情況仍有努力空間，此外，高中生4.41恆齒齲齒治療顆數2.93，比起國中生的2.93高出許多，顯示青少年蛀牙防治也需加強。

隨著疫情緩和，衛福部今年特別與中華民國牙醫全聯會攜手合作，響應世界口腔日在3月22日至4月22日舉辦「2021兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，凡懷孕婦女及15歲以下嬰幼兒與青少年於活動期間，持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙之牙醫診所或醫院牙科部就診，可享免掛號費之福利，台北市牙醫公會理事長賴德欽說明，活動期間內若檢出問題需要治療，都可以享有掛號免費的福利，希望建立早期預防、早期治療觀念。

牙醫全聯會理事長王棟源更說明，這次活動納入懷孕媽媽，主要是孕婦若有轉糖鏈球菌，會垂直感染給小孩造成出生嬰兒發生蛀牙，研究顯示超過70％幼兒的致齲菌來自母親。

心口司簡任技正陳少卿更補充，政府其實有提供孕婦口腔檢查，實際利用率只有兩成，透過這次活動的推廣，讓孕婦知道產檢不只是去婦產科，還要跑牙科，同時為小孩的牙齒健康做出第一線把關。

本次活動並以「五氟臨門」為提倡口號，亦即：氟漆(兒童塗氟保健)、窩溝封填、含氟漱口水、使用含氟1,000ppm以上牙膏及氟鹽，均經研究實證有預防效果，衛福部目前補助0-6歲幼兒每半年可至牙醫醫療院所塗氟，6-9歲兒童補助恆牙第一大臼齒窩溝封填；7-12歲國小學童每週可在校使用含氟漱口水一次等福利。

據研究顯示，塗氟可降低齲齒率46%，臼齒窩溝封填可降低臼齒齲齒率34%-51%，含氟漱口水可降低齲齒率26%；另，每天至少使用兩次1,000ppm以上含氟牙膏刷牙，可降低24%的齲齒，由於齲齒的發生是多重因素造成，WHO建議要同時使用多種防齲方式來預防，除使用含氟1,000ppm以上牙膏、定期塗氟等外，可在料理中使用氟鹽，五氟一起才能保護好口腔健康。

牙醫全聯會口衛會委員會主委黃明裕更呼籲，新冠肺炎發生後，學校更可透過督導式潔牙，讓學生在座位上潔牙，由老師督導正確落實預防蛀牙，還可保持距離避免一起刷牙的近距離感染可能。