電子書藏書量城鄉兩樣情！ 台北有46萬冊 台東僅4萬冊

受疫情影響，去年走入各地公共圖數館人次創近七年新低，但電子書閱讀量大幅成長四成二，是歷年最高，台北市閱讀力再度奪冠，縣市人口50萬以下組是台東縣第一，但台北市電子書藏書量約46萬冊，台東縣卻僅有4萬冊，明顯存有城鄉數位落差。

教育部次長林騰蛟受訪時表示，數位閱讀是趨勢，教育部除了透過經費支持，也考慮由國圖統一加強館際合作，投入資源縮小城鄉落差，讓全國民眾都可以享有均等的閱讀資源。

教育部今天發表「109年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告」，全民閱讀力直轄市組仍是台北市奪冠，人口50萬以上組則是苗栗縣第一，縣市人口50萬以下組是台東縣第一。

若以「人均擁書冊數」分析，六都又以台北市3.24冊居首，非六都則是馬祖連江縣10.98冊最高；六都又以桃園市1.52冊最低，非六都以新竹市1.14最低；但就整體閱讀力躍升幅度來看，桃園市成長幅度是六都最高，縣市人口50萬以上則是嘉義縣第一，縣市人口50萬以下組是澎湖縣奪冠。

其中，台東人均到館次數為5.55次，遠超過全國平均，更超過台北市5.21次。台東縣文化處長鍾青柏受訪表示，他們舉辦主題書展吸引民眾入館，去年為宣導「曬一波 書福咧 March一起來」活動，臉書按讚數破萬，他還依約「跳活水湖」，創造地方話題，也吸引民眾入館。但相對館內實體藏書豐富，台東縣電子書僅4萬冊，他坦言有數位落差。

鍾青柏說，雖然與台北市人口數有差距，無法直接相比，但電子書比實體書成本還要高，兩者價差甚至可達10倍，若實體書一本350元，電子書可能就快破4000元。他說，現在高中、大學生都能接受電子書，會持續擴增電子書，跟上數位閱讀趨勢。

金門縣每人借閱冊數也榜上有名，金門縣文化局長許正芳表示，相較全國借書主力是青壯年和中老年，金門借書人口有半數是學生，受疫情影響，往年熱門的旅遊書退燒，反倒是心靈成長類書籍變得熱門。

今年全國共有24位民眾獲選「愛閱達人」，最年長的是由嘉義縣教育處推薦67歲黃崇寬，他白天忙農事，晚上有空就看書，現在也會帶孫女參加圖書館活動。

最年幼的「愛閱達人」年僅9歲，來自台南市的郭曜禎透過影片表示，喜歡看書是因為小時候媽媽常講故事，學校也有推廣，自然而然就喜歡看書，最喜歡看小說跟漫畫，或是與生活科學有關的書籍。