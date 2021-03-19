水庫見底！台南團體呼籲世界水資源日 拯救缺水危機

面對缺水危機，台南水資源保育聯盟、環境保護聯盟今天舉行記者會，要求做好中水處理、淨水管末防漏、落實海綿城市政策，有效利用水資源；並強調農業用水的水循環功能不應被汙名化。

水利局副局長詹益欽表示，水資源再利用是未來努力方向，目前安平、永康水資源回收中心都分別進行3級處理工程，其中永康處理場已近完工，下個月試水，每天可提供1.55公噸優質水於工業使用；安平場明年底完工，日供應3.75萬噸。另也爭取經費在仁德水資源中心設場做3級處理，預定年底招標，日供應1萬噸。

每年的3月22日是世界水資源日，台南市環保聯盟理事長黃安調表示，台灣年均雨量2550公釐，是豐水量國家，但降水受時間空間限制，去年迄今雨量不足，僅及常態7成，導致水庫見底，農工民生受到衝擊。他說，若坡地完整植被，良好的1公頃闊葉林，可以貯水500至2000噸，500公頃的則可貯水100萬噸，相當於一座小型水庫，但許多山區過度開發，瀑布成了斷流。

他指政府治水政策，偏重於「流域綜合治理逕流分攤出流管制」，一旦大雨，即迅速將內水排向外水，使得增加地下水補注的海綿城市政策大打折扣。另淨水管末漏水率依然高達20％，幾乎每年漏掉5座烏山頭水庫的容量，非常可惜。他認為，各級汙水處理廠的中水，經3級處理後即可供應產業使用，但目前僅安平、永康汙水廠規畫3級處理，每日可供15萬噸，可再加強；而國人的用水習慣與分級計價水費，則有教育與檢討空間。

台南市水資源保育聯盟理事洪嘉模表示，過度的開發破壞綠色植被，熱島效應將使水循環功能降低，減少地表逕流量與蒸散功能；而地下水的取用，自1982年的41億5千2百萬噸，已超過補注量的40億萬噸，至1991年抽取量更高達71億3千萬噸，而補注量僅為40億萬，若不做好海綿城市，除了缺水，也將潛藏地層下陷危機；另水庫的清淤與排沙都需積極進行。

台灣水資源保育聯盟理事吳美香指出，農業是生態產業，農業用水除了植物根系吸收，多數則入滲成為地下水源，農業用水的水循環功能，不應被汙名化。