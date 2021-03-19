快訊

鮭魚「回流」！北市兩天52人改名 今已11人改回

日系外資估宏達電今年恐續虧損 目標價降至25元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水庫見底！台南團體呼籲世界水資源日 拯救缺水危機

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環盟、水資源保育聯盟等環保團體今天呼籲珍惜水資源，拯救缺水危機。記者鄭惠仁／攝影
台南市環盟、水資源保育聯盟等環保團體今天呼籲珍惜水資源，拯救缺水危機。記者鄭惠仁／攝影

面對缺水危機，台南水資源保育聯盟、環境保護聯盟今天舉行記者會，要求做好中水處理、淨水管末防漏、落實海綿城市政策，有效利用水資源；並強調農業用水的水循環功能不應被汙名化。

水利局副局長詹益欽表示，水資源再利用是未來努力方向，目前安平、永康水資源回收中心都分別進行3級處理工程，其中永康處理場已近完工，下個月試水，每天可提供1.55公噸優質水於工業使用；安平場明年底完工，日供應3.75萬噸。另也爭取經費在仁德水資源中心設場做3級處理，預定年底招標，日供應1萬噸。

每年的3月22日是世界水資源日，台南市環保聯盟理事長黃安調表示，台灣年均雨量2550公釐，是豐水量國家，但降水受時間空間限制，去年迄今雨量不足，僅及常態7成，導致水庫見底，農工民生受到衝擊。他說，若坡地完整植被，良好的1公頃闊葉林，可以貯水500至2000噸，500公頃的則可貯水100萬噸，相當於一座小型水庫，但許多山區過度開發，瀑布成了斷流。

他指政府治水政策，偏重於「流域綜合治理逕流分攤出流管制」，一旦大雨，即迅速將內水排向外水，使得增加地下水補注的海綿城市政策大打折扣。另淨水管末漏水率依然高達20％，幾乎每年漏掉5座烏山頭水庫的容量，非常可惜。他認為，各級汙水處理廠的中水，經3級處理後即可供應產業使用，但目前僅安平、永康汙水廠規畫3級處理，每日可供15萬噸，可再加強；而國人的用水習慣與分級計價水費，則有教育與檢討空間。

台南市水資源保育聯盟理事洪嘉模表示，過度的開發破壞綠色植被，熱島效應將使水循環功能降低，減少地表逕流量與蒸散功能；而地下水的取用，自1982年的41億5千2百萬噸，已超過補注量的40億萬噸，至1991年抽取量更高達71億3千萬噸，而補注量僅為40億萬，若不做好海綿城市，除了缺水，也將潛藏地層下陷危機；另水庫的清淤與排沙都需積極進行。

台灣水資源保育聯盟理事吳美香指出，農業是生態產業，農業用水除了植物根系吸收，多數則入滲成為地下水源，農業用水的水循環功能，不應被汙名化。

水資源 水庫 地下水

延伸閱讀

閘門異常開啟…武界壩排洪4死 值班員起訴

水情吃緊 台積傳花2億租百輛水車

苗栗永和山水庫乾涸見底 隱身40年永安橋重見天日

影／水情嚴峻！楊文科提寶三水庫、鳳山溪攔河堰興建

相關新聞

2021金門星光節初登場 必去特色景點大公開

提起金門，人們總免不了聯想到「固若金湯，雄鎮海門」的戰地風光，隨著時代轉變，逐漸褪下過往警戒色彩的金門，成為兩岸之間獨一...

寄望梅雨解旱象 彭啟明：5、6月仍雨量偏少機會較高

這幾天在台灣海峽北部都有顯著的平流霧，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，或是我們可以稱為海面上的...

忍強風低溫 氣象局攻奇萊稜線修氣象站她帶隊

高山氣象站路程艱困，維修經費又高，中央氣象局去年決定「自己來」，昨有一批人摸黑上山，當天來回海拔三三四四公尺的奇萊稜線自...

沒錢…高山測站只能自己修

據氣象局統計，全台海拔逾兩千公尺的高山氣象站共廿九個，其中僅玉山北峰測站屬於人工測站，其餘都是自動測站，平時並無人力進駐...

戀母情結、出軌、痛恨工作...七等生為何在台灣小說界佔有地位？

《削瘦的靈魂》這部紀錄片中，反覆出現的，是一位戀母情結、婚姻出軌、痛恨世俗工作、為了寫作而長年忽視子女教養的藝術家形象。導演不時冷冷朗讀七等生作品文字，那是一些句法怪異、語言倒錯的詩歌——這也是七等生沒有辦法出現在中學國文課本，從而逐漸被台灣讀者忘懷的最大理由。

U值媒／5分鐘上手！安全有效深蹲教學

提到鍛鍊肌力最簡單的方式，不少人都會推薦｢深蹲｣，但是深蹲方式百百種，不少人擔心深蹲錯誤傷膝蓋，或是姿勢錯誤效果不佳，陳少偉Allen教練就分享｢5分鐘上手！安全有效深蹲教學｣，輕鬆學好深蹲！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。