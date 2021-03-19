鮭魚後換蚵仔 鹿港業者推「蚵男蚵女」免費蓋飯吃起來

鮭魚之亂引起各界討論，也有人讚是有效的品牌行銷，彰化縣鹿港鎮蚵仔煎業者也順勢推出為期7天「鮮蚵蓋飯」免費吃活動，凡是名字有「蚵」字就免費，如果是與國台語同音「柯」、「娥」等字則是半價優惠，民眾認為這個難度鄉較低，不用改名就有不少人能享便宜。

業者宣傳尋找「蚵」字消費者，今天上午推出1小時的快閃活動，已有4「柯」3「娥」獲都吃到半價鮮蚵蓋飯，一名剛好從基隆來玩的遊客獲得折扣，直呼幸運、心情好。

蚵仔煎業者詹政道表示，鮭魚改名現象後有不少人建議他跟進，為讓多人可以參與，除了名字有「蚵」就能免費吃每碗價格150元的「鮮蚵蓋飯」，但每人每天只限吃一碗，活動從20日到26日可以連續來吃7天，名字裡頭有「柯」、「娥」則半價優惠，每天限定300碗，賣完為止。