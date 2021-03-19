全民電子書借閱冊創歷年新高 蔡康永、張曼娟榜上有名

受疫情影響，去年民眾減少外出，各地祭出防疫措施，全年走入各地公共圖數館人次達7969萬人次，創近七年新低。但電子書閱讀量明顯增長，電子書總借閱冊數達363萬冊，較108年大幅成長4成2，是歷年最高。綜觀民眾閱讀興趣，國人最愛的主題是語言文學類，年度讀者最愛作品第一名是《如果歷史是一群喵》，哲學類蔡康永的《蔡康永的情商課》、以及張曼娟的《我輩中人》也榜上有名。

教育部今天發表「109年台灣閱讀風貌發布及全民閱讀力年度報告」，去年全國民眾走入各地公共圖書館次數達7969萬人次，平均每人入館次數達3.38次，受疫情影響創下近7年新低，借閱總人次達2220萬人次，並有8015萬冊圖書資料被借閱使用，全國每人借閱冊數為3.4冊。

雖然進館人次減少，但電子書借閱總冊數達363萬冊，較前年大幅增長108萬冊，成長達42.35％，創下歷年新高；辦證讀者也逆勢上升，整年下來共新增150萬人，全國民眾累計辦證數達1839萬張，較前年成長8.88％。

綜觀民眾閱讀興趣，國人最愛的主題是語言文學類，年度借閱冊數逾3920萬冊，占總借閱量近5成；以不同年齡層閱讀人口來看，35至44歲壯年讀者最愛閱讀，65歲以上銀髮讀者閱讀需求也提升；以性別來看，女性讀者借閱冊數4827萬冊比男性3188萬冊高出2成，但女性閱讀成長率首度出現負成長，較前年減少118萬冊。

年度讀者最愛作品前三名有《如果歷史是一群喵》、《葛瑞的冏日記》、《一個投機者的告白》；哲學類前兩名是蔡康永的《蔡康永的情商課》、以及張曼娟的《我輩中人》。其他諸如《靈界的譯者》、《哈利波特》、《一場歷史的思辨之旅》也都榜上有名，另還有多本投資理財、藝術、自然與應用科學等功能性書籍上榜。

而在語言文學類，影視作品原作深具魅力，東野圭吾仍為語言文學最具魅力作家；武俠小說仍是金庸作品稱霸；社會科學方面，投資理財圖書在前20名中就佔了17個席次，熱門程度前所未有，榜上常勝軍有陳重銘、林茂昌、施昇輝與艾蜜莉作品連年上榜。