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清明連假將至 省道易塞路段、大眾運輸優惠看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
清明連假省道易壅塞路段。圖／公路總局提供
清明連假省道易壅塞路段。圖／公路總局提供

清明連假將至，交通部公路總局說，預估車潮自4月1日下午起陸續出現，觀光旅遊車潮將於4月2日至4月4日上午於各大風景旅遊熱點湧現，掃墓祭祖車潮則會集中於4月4日上午時段於各鄰近墓園路段，返回工作地車潮則預計從於4月4日下午開始至4月5日。

公總說，預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道（如：台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等）、銜接高速公路之路段（如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等），及重要觀光風景地區鄰近路段（台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等）。

公總說，為紓緩壅塞路況，將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

公總說，配合高公局預估11處國道易壅塞路段也已規畫替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」( https://168.thb.gov.tw )及「幸福公路App」查詢路況資訊，且於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

公總說，除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次特性外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。依據國人習慣會在連假第三天清明節當日上午至各地區墓園及寶塔等進行掃墓，已彙整全國19處鄰近省道墓園周邊道路，為避免路途塞車之苦，建議民眾多加利用大眾運輸，節省行車成本。

公總說，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，4月1日0時起至4月5日24時止，民眾搭乘90條國道客運可享平日優惠價或原票價85折優惠，使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地客運路線，享在地客運一段票或基本里程免費優惠，此外43條台灣好行路線使用電子票證可享半價優惠。

搭乘北花國道客運享有來回票400元優惠，民眾抵達東部地區之後，持北宜、北花國道客運票證除有在地有腳租賃優惠外，回程可再最高折抵客運票價200元。

此外，公總說，凡持北宜、北花國道客運車票至東部地區，並購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元。該項優惠不與租車優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

鄰近省道的墓園周邊道路。圖／公路總局提供
鄰近省道的墓園周邊道路。圖／公路總局提供

國道客運 車潮 連假

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