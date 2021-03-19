痛風並非不可逆 婦人治療20個月終能穿美鞋外出旅行

高雄一名中年婦人四年前雙腳趾疼痛、穿鞋困難， 行動力受限。後來輾轉求醫，檢查出腳趾的痛風石外擴且有明顯「骨蝕」現象，腎功能也不保，是痛風性足伴隨第一掌趾關節病變，她不想因為行走困難，就此被禁足，積極接受治療並控制飲食運動，20個月後痛風石減少，掌趾關節慢慢復原，終於能穿上美鞋出外旅行。

收治這名婦人的松青診所骨科醫師李松青表示，婦人4年前因疼痛接受其他醫療單位治療，但痛風石太嚴重，短暫治療不見好轉即放棄，後來輾轉來診所就醫，經X光檢查，痛風石已外擴，才積極接受規則治療。

李松青表示，痛風石是尿酸堆積造成，除服用排尿酸藥物外，飲食上須減少高普林食物及糖類飲料，且需避免飲酒及運動過量造成流汗過多。平日還須注意排尿量，排尿顏色，監測是否攝取足夠水份。所幸這名婦人耐心治療20個月後，骨蝕現象減少，腳掌外觀改善很多。

「患者若積極接受治療，脫離痛風關節炎夢魘並非難事」李松青說，婦人未持續接受治療前，穿鞋有困難，且容易造成掌趾關節內側皮膚反覆受傷。這樣極可能導致痛風石破裂，形成潰爛傷口。