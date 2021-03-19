寄望梅雨解旱象 彭啟明：5、6月仍雨量偏少機會較高

這幾天在台灣海峽北部都有顯著的平流霧，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，或是我們可以稱為海面上的霧，從很穩定順著較弱的風勢慢慢的到北部陸地上，通常在上午陽光出來加熱後，就會蒸散掉，這兩天卻是不斷補充，一直到中午都還霧氣頗重，一直影響到北部沿海或到內陸不少地方，這都很局部型，有些地方就不顯著。有些地方散得快，或是結合局部的空氣汙染，有時候也伴隨著一些霾發生，稱為霧霾。

彭啟明說，而中南部是典型的大氣穩定下的空氣汙染，累積的空氣汙染物加上新生成的，不斷的在中南部飄來飄去，稱之為霾，霧和霾都會造成能見度不佳的現象，但表現出來的顏色、濕度都很不一樣，霧是小水滴，白色的，濕度也較高，對健康影響不大，但要留意有時霧水水量少，酸鹼度很容易有極端值出現；霾則是乾的，有時候在陽光散射下，也會有點顏色。

他說，今明兩天還是類似昨天的天氣，從台中、雲林到桃竹苗及北部都有顯著的濃霧，接近中午時會散掉一些，但仍不時有補充進來，這也讓北部中午的高溫升不上去，中南部不少地方已經超過30度，北部卻只有26度。今天依舊仍要留意霧霾的問題，這對行車安全及健康影響很大，務必要提高警覺。

周六深夜開始，他說，新的一道鋒面接近台灣，北部會逐步轉陰沉偶陣雨，新竹、桃園以北到雙北、基隆、宜蘭或花蓮感受會很明顯，後面的冷空氣在周日會逐步影響，周日是降溫的過程，預計周日晚到下周一、周二清晨，低溫有機會在北部都會降到14-15度，空曠地區有機會12-14度，白天高溫也不到20度。

中部以北是降溫較明顯的地方，而中部也會略降3-4度，也是略有感覺，南部約2-3度。這波鋒面在北部及東半部有短暫陣雨機會，中南部則不易有雨，只有零星靠山區有些短暫雨機會，對水情沒幫助。這波預計在下周二白天開始逐步回溫，會有好幾天穩定的好天氣。

大眾寄望梅雨解旱象，但他說，目前在台灣的降雨趨勢上，3月顯著的偏少將成為事實，4月份的預測也是偏少，5、6月在大趨勢來看，仍有較高雨量偏少的機會，這是持久戰，恐怕很難光靠一場雨解決旱象。