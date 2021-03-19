獨／已虧58%資本額！ 台農發淨值不足1億 立委要求向國會報告

中國大陸對台下鳳梨禁令，政院說要組農產國家隊，外界連想到已經成立近五年的台農發公司；根據本刊掌握的資料顯示，台農發從成立到民國109年，淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，立委認為，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告，不能不受國會監督。

根據財報資料，過去三年台農發的營業收入分別為2787萬、5208萬、5499萬；但過去三年淨值分別為1億5237萬、1億1970萬，到去年淨值為9865萬元。

台農發資金來源為8家民營公司及財團法人，政府部門沒有資金挹注，實收資本額為2億4000萬，其中台肥公司投資8000萬，外貿協會、中盈投資各3500萬，兆豐銀行、CAS協會、國合會、雜糧基金會各2000萬，全國農業金庫投資1000萬。

農委會國際處表示，台農發除了鳳梨以外，有好幾項農產品外銷，也有好幾個外銷國家正在準備中，至於台農發營運狀況並不清楚。

立委曾銘宗表示，台農發號稱農業國家隊，搞了半天，請來國際專業人員，最後董事長也走了，竟然虧掉將近58%資本額；他也對於立委調閱資料遭到拒絕感到氣憤，他說，既然號稱國家隊，國會議員正式公文到農委會要資料，竟然說他拿不到資料。

曾銘宗說，他想問問農委會主委陳吉仲，台農發主要股東是誰，「是台肥 」，台肥董事長他派的，他還兼任過台肥的董事長；但這單位(台農發)一方面不接受國會監督，農委會還悍然拒絕提供相關資料；國家隊到底做什麼事情，財務都不能公開，「這什麼國家隊」，功能不彰，資本額都快虧光了，還不敢把真實情況跟國會報告，這國家隊不要也罷。

他表示，既然是國家隊，就應該好好經營，發揮他該有的功能，能夠為中華民國農產品找出路，來確保農民權益，實際上績效不彰已經五年了，你(台農發)需要我們(立法院)支持，立法院也願意阿，但不能說不接受監督，立法院並沒有要唱衰他，而是希望台農發做得好，這是好事一起來做，不要遮遮掩掩的，這樣反而有損國家隊的顏面。

農委會副主委陳駿季昨在經濟委員會，面對立委蔡壁如要求給台農發打考績時說，台農發不是在跟國內的貿易商搶生意，是針對開發過去比較少出口的國家，做試水溫的概念，在適當的時候，才會引領貿易商往這邊走，台農發跟農委會某種程度協助整體農業政策，是一起去努力的，沒辦法給台農發打考績。