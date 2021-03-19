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獨／已虧58%資本額！ 台農發淨值不足1億 立委要求向國會報告

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農產國家隊台農發公司2016年成立，時任行政院長林全也到場參加。圖／農委會提供
農產國家隊台農發公司2016年成立，時任行政院長林全也到場參加。圖／農委會提供

中國大陸對台下鳳梨禁令，政院說要組農產國家隊，外界連想到已經成立近五年的台農發公司；根據本刊掌握的資料顯示，台農發從成立到民國109年，淨值僅剩下9865萬，2016成立時，原始資本額為2.4億元，至今已虧58%，立委認為，台農發大多由官股資金成立，營運績效不佳，應該向立法院報告，不能不受國會監督。

根據財報資料，過去三年台農發的營業收入分別為2787萬、5208萬、5499萬；但過去三年淨值分別為1億5237萬、1億1970萬，到去年淨值為9865萬元。

台農發資金來源為8家民營公司及財團法人，政府部門沒有資金挹注，實收資本額為2億4000萬，其中台肥公司投資8000萬，外貿協會、中盈投資各3500萬，兆豐銀行、CAS協會、國合會、雜糧基金會各2000萬，全國農業金庫投資1000萬。

農委會國際處表示，台農發除了鳳梨以外，有好幾項農產品外銷，也有好幾個外銷國家正在準備中，至於台農發營運狀況並不清楚。

立委曾銘宗表示，台農發號稱農業國家隊，搞了半天，請來國際專業人員，最後董事長也走了，竟然虧掉將近58%資本額；他也對於立委調閱資料遭到拒絕感到氣憤，他說，既然號稱國家隊，國會議員正式公文到農委會要資料，竟然說他拿不到資料。

曾銘宗說，他想問問農委會主委陳吉仲，台農發主要股東是誰，「是台肥 」，台肥董事長他派的，他還兼任過台肥的董事長；但這單位(台農發)一方面不接受國會監督，農委會還悍然拒絕提供相關資料；國家隊到底做什麼事情，財務都不能公開，「這什麼國家隊」，功能不彰，資本額都快虧光了，還不敢把真實情況跟國會報告，這國家隊不要也罷。

他表示，既然是國家隊，就應該好好經營，發揮他該有的功能，能夠為中華民國農產品找出路，來確保農民權益，實際上績效不彰已經五年了，你(台農發)需要我們(立法院)支持，立法院也願意阿，但不能說不接受監督，立法院並沒有要唱衰他，而是希望台農發做得好，這是好事一起來做，不要遮遮掩掩的，這樣反而有損國家隊的顏面。

農委會副主委陳駿季昨在經濟委員會，面對立委蔡壁如要求給台農發打考績時說，台農發不是在跟國內的貿易商搶生意，是針對開發過去比較少出口的國家，做試水溫的概念，在適當的時候，才會引領貿易商往這邊走，台農發跟農委會某種程度協助整體農業政策，是一起去努力的，沒辦法給台農發打考績。

立委蔡壁如昨質詢時說，台農發的三大核心目標「農產品進出口」、「技術輸出」、「海外投資與資材外銷」到底做到哪一點？台農發是農委會去成立的，根據財報已虧損三分之一(實為58%)，但其資本有台肥、兆豐這些公家單位，看起來又不歸農委會可以直接管；看來，台灣農產品都是民間自己努力銷出去的，跟台農發沒有關係，台農發成立五年了，到底賣了什麼？台灣水果也還是九成外銷中國大陸，台農發由國家出錢，國會卻無權可管，這個SALES(銷售員，指台農發)不及格。

立委曾銘宗以正式公文向農委會調閱台農發相關財報資料遭拒。圖／立委曾銘宗提供
立委曾銘宗以正式公文向農委會調閱台農發相關財報資料遭拒。圖／立委曾銘宗提供
3月18日台南市政府上午於麻豆金子宏集貨包裝場召開鳳梨外銷日本啟運儀式，台農發也餐與。台農發董事長洪忠修(右二)。圖／台南區農業改良場提供
3月18日台南市政府上午於麻豆金子宏集貨包裝場召開鳳梨外銷日本啟運儀式，台農發也餐與。台農發董事長洪忠修(右二)。圖／台南區農業改良場提供
過去三年台農發最新財報曝光，原資本額2.4億元，到去年為止淨值剩下9865萬，已虧58%。資料提供／立委曾銘宗
過去三年台農發最新財報曝光，原資本額2.4億元，到去年為止淨值剩下9865萬，已虧58%。資料提供／立委曾銘宗

台農發 農委會 立法院

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