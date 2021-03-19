西半部空品差！中南部紅害嚴重 老人小孩避免外出

清晨一片霧茫茫，北台灣新店、樹林等地空氣品質AQI都破百，西半部紅通通，空品差。

環保署表示，到清晨6時，雲嘉南空品區已有三分之一以上測站達預警一級以上，包括崙背、斗六、嘉義、台南。中部、高屏空品區三分之一以上測站達預警二級以上， 包括大里、西屯、線西、彰化、二林、南投、竹山 ； 雲嘉南空品區新港、新營、善化、安南達二級以上；另外高屏空品區前金、前鎮、仁武、左營、小港、復興、楠梓、鳳山、橋頭 也是二級警示。

環保署表示，19日環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件差，清晨及夜間垂直擴散條件亦差，且桃竹苗沿海地區可能受背風渦旋影響，易累積汙染物；午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、高屏空品區為「橘色提醒」等級，局部區域短時間可能達紅色警示等級；北部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

未來一周，19日至20日環境風場為偏東風，西半部擴散條件較差，須留意汙染物累積情形；21日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下、22日至23日東北季風或大陸冷氣團影響，其中21日至22日可能挾帶微量境外汙染物南下，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化，下風處中南部地區仍需留意汙染物累積情形。

環保署表示，24日東北季風或大陸冷氣團減弱，風向再轉偏東風，西半部擴散條件稍轉差，汙染物可能累積；空氣品質受氣象條件影響大，時序進入春季，天氣變化快速，預報不確定性較高，隨時留意最新空氣品質資訊。空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。