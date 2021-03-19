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7縣市濃霧特報！ 吳德榮：周日變天愈晚愈冷

7縣市濃霧特報！ 吳德榮：周日變天愈晚愈冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。圖／讀者提供
中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。圖／讀者提供

中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨台灣海峽、北部海面及西半部沿海有低雲或平流霧，雲林以北已有局部濃霧的報告。東半部有零星回波，帶來零星短暫降雨。

今明兩天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今天北部16至30度，中部17至33度，南部19至35度，東部18至31度。

他說，周日清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有短暫降雨的機率；強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。

他說，乍暖還寒，北台灣明天高溫仍近31度，周日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即已降至13及左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。

下周一仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右。至於氣象局測站是否會降至14度、而觸及大陸冷氣團定義？他說，並不一定，可以再觀察。下周一白天起轉乾，北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。

下周二清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。下周二晚、周三晨有短波快速通過，帶來局部短暫降雨的機率；下周三白天起至周四再好轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升。

他說，但這波短波發生在期末，各國模式的模擬差異甚大，顯示其不確定性高，需持續觀察各模式的調整。

中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。圖／讀者提供
中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。圖／讀者提供
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中央氣象局發布7縣市濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低。圖／取自氣象局網站

氣象局 馬祖

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