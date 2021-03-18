摳不掉以為濕疹差點癌變 北榮光動力療法抗皮膚癌利器

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
北榮皮膚部醫療團隊與LED照光燈合影(左起:皮膚部主治醫師何翊芯、主任張雲亭主任、主任陳志強主任。記者陳碧珠／攝影
北榮皮膚部醫療團隊與LED照光燈合影(左起:皮膚部主治醫師何翊芯、主任張雲亭主任、主任陳志強主任。記者陳碧珠／攝影

一名68歲白人男性，頭頂上原有數十個微癢紅色皮疹， 起初以為是濕疹，自行買藥擦不見好轉，隨著皮疹逐漸擴大，呈現粗糙鱗屑不規則的灰色斑塊，「摳都摳不掉」，才來皮膚科求診，切片確診為「日光性角化症」，因病灶數量多、範圍大、邊緣界線也不清楚，與醫師討論後決定接受「光動力療法，經過兩次治療後，病灶明顯改善，皮膚也恢復以往的健康。

台北榮總皮膚部主治醫師何翊芯表示，日光性角化症好發中老年人，國人65歲以上盛行率約20-30%，外國人高達 50-60%，是皮膚科相當常見的癌前病變，特別是鱗狀上皮細胞癌，癌變率約10%-20%，主要跟慢性陽光照射有關，由於男性不愛防曬，盛行率多於女性，大部分沒症狀僅略有稍癢感，常被誤以為濕疹，

傳統上，治療日光角化症多透過冷凍、電燒、汽化雷射或是手術切除，但何翊芯說，若患處範圍大、邊界不清楚或長在耳朵、眼睛、私密處等不易治療的部位，就可考慮光動力療法，已獲美國食藥署核可，歐盟也視為皮膚原位癌及多種表淺皮膚癌的第一線治療準則。

光動力療法主要包含三大元素：感光劑、光、氧，何翊芯示範，先在患處塗上感光藥物，在遮蔽光的前提下先等藥物累積2-3小時，再利用伍氏燈確認病灶有無確實吸收後進入照光階段，以特定波長激發感光藥物讓氧分子引發反應，將可殺死對細胞有毒性的單態氧、自由基，因為對正常細胞傷害小，副作用輕，療程只要15-30分鐘，不需麻醉、住院，當天即可回復正常作息。

光動力療法自去年導入北榮臨床約一年多，目前有八名病患接受此療法，何翊芯表示，除了兩名日光角化症，也有砷中毒引發皮膚癌病患，包括一名70多歲的嘉義阿嬤，長期食用深井水導致慢性砷中毒，在手腳、四肢甚至肛門出現皮膚病兆後確診，還有長期服用來路不名中藥導致砷中毒引發鱗狀上皮細胞癌。

除了皮膚癌，光動力療法也適用難治的青春痘或病毒疣，何翊芯表示，此療法雖然沒有健保給付，但藥費約兩萬多，療程一次約八千元，兩週後通常會進行第二次治療，接下來就是三個月的追蹤，整體花費平均3萬左右，病患不用承受傳統侵入療法帶來的痛苦，也可搭配手術、放療化療合併使用，除了光敏感、自體免疫疾病患者不建議外，不失是相關皮膚病患者一個安全、舒適、有效選擇。

光動力療法為治療皮膚癌新利器，也適用難治的青春痘、病毒疣，自去年導入北榮臨床約一年多，目前有八名病患接受此療法，圖為北榮皮膚部主治醫師何翊芯。記者陳碧珠／攝影
光動力療法為治療皮膚癌新利器，也適用難治的青春痘、病毒疣，自去年導入北榮臨床約一年多，目前有八名病患接受此療法，圖為北榮皮膚部主治醫師何翊芯。記者陳碧珠／攝影
北榮皮膚部主治醫師何翊芯示範光動力治療。記者陳碧珠／攝影
北榮皮膚部主治醫師何翊芯示範光動力治療。記者陳碧珠／攝影

患者 手術

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