睡眠呼吸中止症工程師開車撞收費亭 醫：6症狀勿延誤就醫

近日發生「蘇花遊覽車撞山事件」，引發外界關心交通公共安全事件，醫師指出，之前有一工程師為重度阻塞性睡眠呼吸中止症患者，卻未察覺，直到開車不小心打盹，擦撞高速公路收費亭基座，才被妻子帶至門診檢查確診，經陽壓呼吸器治療，才改善白天精神；醫師呼籲，若有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天『閒暇時』精神不濟」等多種症狀者，恐罹患睡眠呼吸中止症，切莫因疫情而延誤至相關門診就醫。

台灣睡眠呼吸中止症盛行率約5至10%，估計全台有數十到數百萬的患者 ，林口長庚睡眠中心主任莊立邦表示，睡眠呼吸中止症會影響情緒、精神及專注力，甚至導致心腦血管疾病，增加罹患心律不整、心肌梗塞、心臟衰竭、高血壓及腦中風的機率，疾病好發於中年肥胖男性，但女性仍需注意，以免白天精神不濟，發生交通意外致死的憾事。

然疫情爆發，許多民眾敬「醫院」而遠之，莊立邦說，近日有一名台商為重度睡眠呼吸中止症患者，受疫情影響而返台工作，除停止使用陽壓呼吸器，還因擔心染疫，不敢進醫院回診，導致每晚因呼吸中止驚醒多次，即便晚上很早就寢，白天仍感昏昏欲睡、無法集中精神，連帶影響日常工作表現，才至睡眠門診就診，改善日常生活品質。

莊立邦說，去年疫情緊繃期，林口長庚睡眠門診就診人數最多約下降3至4成；雙和醫院睡眠中心主任劉文德也表示，疫情爆發時，台北醫學大學附設醫院睡眠中心也接到許多民眾因擔心院內感染而取消預約的情況，人數最多下降6至7成。

劉文德強調，切莫低估睡眠呼吸中止症的危險性，除患者應照醫師醫囑控制疾病，一般民眾當有「打呼」、「中途呼吸停止」、「白天『閒暇時』精神不濟」、「起床覺得喉嚨乾」、「失眠」及「夜尿」等多種症狀者，可合理懷疑罹患睡眠呼吸中止症，建議至睡眠門診相關醫療院所就診詢問，若擔心頻繁出入醫院恐增染疫風險，可選擇居家睡眠檢測（ＨＳＡＴ），若檢測結果出現異常，應盡快前往醫院就診，以免影響身體健康。