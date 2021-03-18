年輕人得心臟病比例增加？ 醫曝保命3關鍵

急性心肌梗塞病發年齡層降低，以前65歲以上的長者才要擔心的健康問題，近來卻接連傳出23歲男模、41歲劇團演員罹患心臟疾病猝逝消息。楊梅天成醫院副院長、心臟科醫師陳高揚指出，心臟疾病已多年蟬聯我國十大死因第二名，民眾平時要減少抽菸、留意飲食習慣，若出現胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，要趕快就醫檢查。

陳高揚表示，心臟疾病主因是三高，包括高血壓、高血脂、高血糖，抽菸的民眾也是急性心肌梗塞高危險群；三高容易引起血管發炎，若加上抽菸、飲食習慣不佳，多油、高鹽會增加身體裡的血脂肪負擔，造成血管內層變厚，進而破裂。

陳高揚指出，冠狀動脈血管內層破裂，會誘發血栓形成，導致冠狀動脈阻塞，無法及時提供心臟肌肉營養及氧氣，造成心臟肌肉細胞受傷甚至死亡，若未及時急救很容易致命；此外，氣溫突然變化也容易造成血管收縮，引發血管壁的受傷等問題，冬天因此是心肌梗塞好發的季節。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康