小六生6成近視眼 醫籲及早矯正

「近視如果沒有從小控制，恐加劇導致失明！」蘆竹大學眼科院長林岫儀18日指出，許多家長有戴眼鏡會讓近視越來越深的迷思，卻不知孩童近視若沒有從小控制，容易變成高度近視，常伴隨青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離等併發症，甚至有10%機率失明，呼籲家長應及時讓孩子接受正確的視力矯正。

學童近視問題嚴重

根據教育部108學年的國小學生視力統計，一年級學生的近視人數為2成左右，而到了六年級已有超過6成的學生罹患近視，全台國小學生近視人數已破50萬人，學童近視問題已經成為家長需要面臨的重要課題。

林岫儀指出，過去許多家長認為戴眼鏡會讓近視越來越深，一旦戴上就拿不下來，但其實沒有得到正確矯正的近視學童，反而會因為看不清楚而「越看越近」，進入度數快速增加的惡性循環。近視的原因除了先天的遺傳外，更多的學童是因為後天環境和習慣所致，包含3C數位的廣泛應用、提早學習閱讀和寫字，以及長時間且近距離的活動。

近視須從小控制

「近視不僅是看不清楚，如果沒有從小控制，容易演變成高度近視！」林岫儀表示，將來得到青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離和早發性白內障的機率都會大幅增加，甚至有10%會導致失明，因此孩子一旦近視，除了提醒要維持適當的用眼距離，也應讓孩子及時接受正確的視力矯正。

林岫儀說，現在有很多種控制近視的方案，包含常見的長效型散瞳劑，但副作用是可能會讓孩子有些畏光；角膜塑型片只要晚上睡覺戴，白天不用戴眼鏡也可擁有清晰視力；新興的學童專用日拋，白天用眼時配戴，每日拋、免清洗，都是可以有效減緩度數加深的方法。她也建議，在幫孩子配眼鏡前，要到專業的醫院進行完整的醫學驗光，以免戴上不合適的眼鏡，反而造成孩子眼睛的負擔。

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