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清明罷工衝擊疏運？台鐵企工1張圖打臉：最多15人請假

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
宜蘭分會清明連假出勤表。圖／台鐵企業工會提供
宜蘭分會清明連假出勤表。圖／台鐵企業工會提供

為抗議台鐵擬推動四輪三班制，台鐵企業工會宜蘭分會醞釀清明連假罷工，預計會有200人參加連署，儘管交通部長林佳龍承諾不受影響，民眾仍擔心將衝擊東部疏運。不過稍早台鐵企業工會總部貼出班表打臉，目前宜蘭分會最多15人請假，請旅客不用擔心。

台鐵擬推動四輪三班制，落實周休二日，但該舉可能讓員工月薪減少1萬1000元，宜蘭分會日前發起連署抗議，擬在清明連假合法休假，聲稱台鐵宜蘭站、雙溪站恐鬧空城，外界憂心東部疏運受衝擊，立委紛紛要求交通部和台鐵提出配套。據悉，目前已有近200人參與連署。

不過，台鐵企業工會總會稍早發布聲明稿指出，有關鐵路工會「宜蘭分會」自行發起之「國定假日不同意出勤加班」，「相關連署」活動與言論，總會及轄下14分會呼籲宜蘭分會，傳統節日對每位國人皆有重大意義。同時也向國人澄清，事件參與人員僅佔極少人數，不影響今年全台清明連假疏運。

根據總會發出的班表，截至16日，宜蘭運務段在4月1日到5日，分別有12人、10人、13人、15人和12人請假。

企工總會說，身為鐵路運輸的一份子，有義務也有責任，在此重要時節為全國人民盡心盡力，勞資問題應是以智慧行動及團結力量加以解決，但絕不是今年清明連假期間。

企工總會說，「宜蘭分會」非台灣鐵路工會法人代表，對外言行無法代表本會，該事件未經本會理事會或代表大會同意，且非總會發起活動，所生之相關法律責任或懲處，請相關發起人負全責。

企工總會說，2月19日已函文交通部，要求交通部回應有關「停止推動四輪三班制」、「停止削減休息日出勤加班」等議題，故相關訴求與交通部已取得相關共識。

企工總會說，全國火車駕駛產業工會（全體台鐵火車司機1383人組成）亦全力支持聲明，配合總會策略指示。

台鐵 連假 加班 罷工

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