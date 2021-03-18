北榮老人免費健檢200名開放現場登記 滿65歲長者快報名

北榮19日起開放110年免費老人健康檢查現場報名登記，尚有200位名額，凡設籍於台北市，年滿65歲以上之長者請攜帶身分證及健保卡至第一門診三樓「老人健檢報到處」領取號碼牌，額滿為止。

北榮今年3月3日起辦理110年免費老人健康檢查共1700個名額，第一波先透過網路預約，19日起開放第二波現場報名登記，目前尚有200名額，可預約A健檢組套包括：尿液常規、血液常規、憂鬱症篩檢及認知功能評估、糞便潛血免疫分析、胸腔X光檢查、心電圖檢查、α-胎兒蛋白與甲狀腺素免疫分析，檢查結果也會提供保健諮詢及異常轉診，還有健康史等身體評估。

除了年滿65歲一般市民之外，特殊長者如65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民五類民眾均可報名，洽詢電話：2875-7460