上市櫃公司違反廢清法 環保署修法可加重處罰最高20倍

環保署今天表示，為了提升環境正義、杜絕違規業者心存僥倖，讓罰責相符，公告修正「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」，若裁處機關審酌有必要考量受處罰者資力時，上市櫃的事業廢棄物違反廢清法時，罰鍰額度得加重處罰十倍至二十倍。

環保署表示，本準則此次修正重點，是考量上市櫃事業往往因其營業規模產生數量較大的事業廢棄物，應負起對環境保護更高的相應責任，因此增列受處罰者屬上市櫃事業，得納入罰鍰額度計算的審酌因素，得加重10倍至20倍。

另外，環保署指出，實務屢見非法棄置於農地或環境敏感地區，考量其對環境生態所生負面影響及危害甚鉅，增列近來易遭非法棄置的廢棄物種類及違規態樣，提高應處罰鍰計算，以嚇阻不法行為。