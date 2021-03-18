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盧廣仲領騎「不老騎士環島團」平均72歲挑戰1080公里

聯合報 / 記者喻文玟簡慧珍／連線即時報導
弘道基金會「不老騎士環島團」今天出發，這次有28名平均72歲長輩挑戰1080公里，由公益大使盧廣仲（中）昨天領騎。圖／弘道提供
弘道基金會「不老騎士環島團」今天出發，這次有28名平均72歲長輩挑戰1080公里，由公益大使盧廣仲（中）昨天領騎。圖／弘道提供

弘道基金會「不老騎士環島團」今天出發，以逆時針環島挑戰1080公里，共有28名平均72歲長輩圓夢，由公益大使盧廣仲領騎。最年長的88歲「堃伯」蔡榮堃，2017年妻子過世後陷入低潮，看到不老騎士招募找到人生新目標。今年不老騎士團要首度挑戰苗栗通霄的私密景點「愛心公路」，車隊會在心型道路上完成愛心圖樣，留下紀念。

蔡榮堃年輕時當過高山嚮導，今年第3度參加不老騎士。堃伯在2012年看過「不老騎士歐兜邁環台日記」紀錄片就有報名念頭，電影看了5次很想追夢，因妻子反對作罷。2017年，結褵60多年的妻子因病離世，他陷入人生低潮，健康開始走下坡，孩子們看見弘道不老騎士招募，想起老爸的夢想，鼓勵他報名重新找到人生目標。

今天第一站到彰化溪湖鎮巫家捏麵館，第一代師傅巫旗軍88歲，現身和不老騎士相見歡。捏麵館館長巫俊德教大家做捏麵人，三、兩下就捏出一隻兔子，巧手讓不老騎士佩服。

公益大使盧廣仲捏一個荷包蛋。盧廣仲說，夢想是輩子都可以擁有的，他想像有一天自己七老八十，不希望自己受限於身體或年齡等條件限制，有夢就去完成，有想法就去做。

弘道基金會董事長王乃弘表示，今年不老騎士團還要防範新冠肺炎疫情，每天會定時量測體溫、隨時配戴口罩，也特別要求不老騎士們攜帶酒精隨身瓶，在進出各種場合時，落實清潔消毒，同行人員都會隨時確認長輩健康狀況。

弘道基金會「不老騎士環島團」今天出發，這次有28名平均72歲長輩挑戰1080公里，由公益大使盧廣仲（左）昨天領騎。圖／弘道提供
弘道基金會「不老騎士環島團」今天出發，這次有28名平均72歲長輩挑戰1080公里，由公益大使盧廣仲（左）昨天領騎。圖／弘道提供

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