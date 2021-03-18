蝦皮購物蛋塔、衛生紙價格出包 北市府：已30多人申訴

蝦皮購物凌晨發生價格設定出包，原價近200元的肯德基蛋塔禮盒標價為35元、99元的萊爾富衛生紙則標為30元，引發民眾瘋搶。對於蝦皮的處理方案，台北市政府主任消保官楊麗萍表示，目前有收到30多名消費者的申訴，目前正了解申訴內容。

至於蝦皮所提的補償方式，楊麗萍表示，四前業者沒有和北市消保官聯繫，折扣券如何發，這也要看消費者能否接受。她強調，業者若現在取消訂單，表示不履行契約，所提的損害賠償，要看消費者能不能接受，若不接受就可提消費爭議處理，消保官會進行協調 。

消保官指出，買賣交易契約是否成立在民法上有多重要件，包括系統交易流程、上架狀態、下訂狀態、業者是否確認承諾並提出含交易成立的訊息，另也須考量消費者有無濫用權利。

消保官表示，部分消費者已以低價購得衛生紙、蛋塔，已下訂但未取貨可能衍生糾紛，仍要視每筆訂單狀況，蝦皮須處理，而消費者也有權利提出申訴。