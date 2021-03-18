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清明連假要到了！祭祖禁忌曝光：選對時間、6種水果不要拜

聯合新聞網 / 綜合報導
清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片
清明連假期間各公墓湧入掃墓人潮。圖／報系資料照片

清明連假要到了，不少民眾要去掃墓祭祖，有些人會選擇提早掃墓，避開人潮，命理專家楊登嵙特別提醒了掃墓有幾項禁忌需要注意，包含要看好時間、特定水果不能祭拜等等，避免驚擾先人。

最佳祭拜時間:早上5點-下午3點

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，因為早期墳墓區都是亂葬崗，因此掃墓時往往都要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除，不過現在大部分民眾將先人遺骸火化後，以骨灰甕入靈骨塔，因此掃墓相對省時省事，因此不太需要擇日看好日子，但最好的時間為早上五點到下午三點，因為三點過後，陽氣逐漸消退，若運氣低的人，比較容易招惹陰靈、邪氣。

不過以下七種情況時，還是得擇日看好日子，如要鋤草，甚至要將小灌木連根拔除時；墳上的泥土沖刷流失，要補充泥土；墳墓有龜裂，需要攜帶水泥補修；先人骨灰要進塔；先人遺骸要下葬；先人遺骸要撿骨；骨灰甕因地震或其他原因移位，必須要歸位。

6種水果不建議當供品

另外有六種水果不建議拿來當供品孝敬祖先，分別是「鳳梨、香蕉、葡萄、荔枝、龍眼、釋迦」，因為鳳梨閩南話為「旺來」，恐有旺來一個接一個過世的意思，香蕉閩南話則為「招」，也有招來過世之意，其他像是葡萄、荔枝、龍眼都是一整串，有死一整串的忌諱，而釋迦因為形狀類似迦摩尼佛頭，所以拿來拜拜對神明不敬，因此盡量避免。

最後要注意的是，掃墓的時候不要跨過墳墓、供品，大聲喧嘩或是嘻笑怒罵，這樣做不僅對先人不尊敬，也會對附近靈體造成滋擾，容易惹出麻煩回家。以上為民俗說法，僅供參考，勿過度迷信，有虔誠的心最重要。

清明節

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