1年捐血13次！他捐血35年10萬cc達標

國際生命線台灣總會副總會長陳宗聖今天53歲生日，他持續捐血35年，今天第一階段助人里程碑10萬西西達標，開心累計超過200名異父異母的兄弟姊妹，他說，捐血是一件最容易做的善事．躺著就可以助人，還會一直做下去。

台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站今天致贈禮物，特別為陳宗聖製作「我捐血，我驕傲」看板祝賀，氣氛相當溫聲，陳宗聖1月1日、2月2日…12月12日，加上3月18日生日當天，1年捐血13次，從1986年18歲就讀聯合工專開始捐血，持續捐血35年，今天生日剛好捐全血及血小板共400次，合計10萬西西。

陳宗聖認為能夠長期做一件好事是福份，尤其是捐血，必須規律飲食與生活，保持身體健康才能捐血，累計超過200名以上的異父異母兄弟姊妹，而且每年的第一天元旦從捐血開始，都別具意義，一件最容易做的善事．躺著就可以助人，「永恆的持續力，一直做下去」。