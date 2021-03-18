聽新聞
test
0:00 / 0:00
1年捐血13次！他捐血35年10萬cc達標
國際生命線台灣總會副總會長陳宗聖今天53歲生日，他持續捐血35年，今天第一階段助人里程碑10萬西西達標，開心累計超過200名異父異母的兄弟姊妹，他說，捐血是一件最容易做的善事．躺著就可以助人，還會一直做下去。
台灣血液基金會新竹捐血中心苗栗捐血站今天致贈禮物，特別為陳宗聖製作「我捐血，我驕傲」看板祝賀，氣氛相當溫聲，陳宗聖1月1日、2月2日…12月12日，加上3月18日生日當天，1年捐血13次，從1986年18歲就讀聯合工專開始捐血，持續捐血35年，今天生日剛好捐全血及血小板共400次，合計10萬西西。
陳宗聖認為能夠長期做一件好事是福份，尤其是捐血，必須規律飲食與生活，保持身體健康才能捐血，累計超過200名以上的異父異母兄弟姊妹，而且每年的第一天元旦從捐血開始，都別具意義，一件最容易做的善事．躺著就可以助人，「永恆的持續力，一直做下去」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言