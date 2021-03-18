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怕肯德基反悔拿不到35元蛋塔！他曝「1密技」保證換到 網全嗨

聯合新聞網 / 綜合報導
肯德基蛋塔禮盒六入官網價格是185元。圖／擷自肯德基官網
肯德基蛋塔禮盒六入官網價格是185元。圖／擷自肯德基官網

肯德基蝦皮購物官方賣場3月18日凌晨出包，原價185元的「6入蛋撻禮盒」被標錯價，誤植為35元，瞬間就售出8.3萬組，因是錯誤標價，許多人擔心拿不到這樣的「好康」。對此，有網友分享一密技，只需善用官網的功能，基本上就能享有這錯誤的福利。

原PO在PTT》發文表示，為了不讓肯德基反悔，於是想到好辦法，利用肯德基官網的「預定快取」功能，將優惠券序號輸入後，便能在指定時間取餐，等於成功核銷電子禮券，建議「蛋撻券到手預訂快取的塔友，趕快相約衝一波兌換啊！」

原PO也透露自己已經使用兩張了，還準備把便宜兌換的12顆蛋塔當今日的下午茶，開心直呼「保住35元的6顆蛋塔真實在，以免台灣老闆越想越不對勁，突襲肯德基買起來」。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言「笑死，殺他個措手不及」、「集合啦，蛋塔塔友會」、「現在不訂，說不定明天早上變成一場空」、「我懂，預約快取可以現在立即核銷」、「可惡，居然想從兌換端拖延時間構思對策，老賊」、「預防肯德基爺爺牙起來全部退款，速度很重要」。

另外，雖然「預定快取」的兌換方法管用，但有部分網友表示官網的票券系統疑似太多人輸入而卡住，目前維修中，預計4點將恢復正常。

網友透露利用官網功能，就能順利兌換蛋塔。圖／翻攝自ptt
網友透露利用官網功能，就能順利兌換蛋塔。圖／翻攝自ptt

肯德基 PTT

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