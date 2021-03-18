強！氣象局單攻奇萊稜線自動站維修 鄭明典：為了省錢

高山氣象站往往維修不易，經費又高。中央氣象局長鄭明典說，去年起氣象局員工肩負重任，開始到高山測站進行維修工作。今天也有員工摸黑上山，當天來回奇萊稜線自動站做通訊上維修，相當辛苦。

鄭明典稍早在臉書PO出數張照片，內容提及氣象局員工很辛苦摸黑上山，一日來回奇萊稜線自動站維修，「不是普通的困難」。

鄭明典接受本報採訪時說，今天是通訊上出了問題，去年7月已經維修過一次，正常一陣子後又收不到訊號，發現資料可以傳到中繼站但傳不回來氣象局，先前因為山上下雪無法去維修，今天終於可以上山，目前也已經修好。

鄭明典也說，奇萊登山路線高高低低，不像大山去程是爬坡，下來就是下坡，奇萊從合歡山登山口進去，很費體力。天還沒亮出發，還要趕在天黑下山。

帶隊的氣象局第二組科長李秀蓮說，目前在下山路上。今天共有四人摸黑上去，凌晨5時就出發，自動站那一面溫度僅兩度，風也很大，維修零件加裝備也超過10公斤。原本一度以為修好了，卻發現資料還是回不去，後來重新設定程式跟安裝無線電，調好位置後就大功告成，預計下午3時可以抵達登山口。

鄭明典說，早期高山不太設站，因為困難高，稜線上設站很少，可是後來發現預估降雨量跟水利署估河水流量，常常沒辦法完全搭上，就會覺得觀測可能有不足地方，才開始去設站，設了站後又發現新站很容易破觀測紀錄，代表以前沒有觀測正確，開始積極增設高山測站。

鄭明典說，設站後迎接的就是維修問題，本來有合作廠商委託去維修，但廠商說維修成本超過早期預估，維修的合約金額報價很高，氣象局的人如果沒有真的上去，也沒辦法判斷維修費用是否合理，更別說上去後到底有沒有按照合約做，根本無從得知。

鄭明典說，後來氣象局員工就開始陪著上去看，上去看後經費還是降不了，去年更開始由氣象局自己負責維修。他坦言，這個過程很辛苦，能夠爬山的人不一定做維修，能維修不一定爬上高山，是高度困難條件，後來才慢慢找到幾個願意有能力到山上也願意學習維修，先在平地上把儀器搞熟，然後上山練習。一開始很多意外，常常無功而返，現在慢慢進入狀況，也省了很多經費。

鄭明典說，員工陸續去很多站維修，包含奇萊山、雪山，還有東莒島、西莒等馬祖偏遠測站，搭船就要很久。只要在地人反映問題，基本上就會去維修。自己在去年8月也有陪員工去南湖圈谷維修三個測站。