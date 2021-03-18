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重訓習慣持續閉氣用力 醫：小心造成大動脈受傷

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞建議重量訓練時要選取適當的重量，用力時要全程吐氣，以免造成傷害。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞建議重量訓練時要選取適當的重量，用力時要全程吐氣，以免造成傷害。圖／大千綜合醫院提供

最近發生年輕男模深夜運動時心臟不適暈倒，送醫搶救仍不治的意外 ，死因研判為主動脈剝離導致血管阻塞。苗栗市大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞指出，主動脈剝離多數發生在50歲以上的高血壓病患，除非本身有先天性疾病，否則很少發生在年輕人身上，但仍有一種情形可能是例外，也就是「閉氣用力」。

楊智鈞是美國運動醫學學會大中華區培訓講師，且長年有健身習慣。他表示，近年台灣吹起健身風，不少民眾喜歡到健身房運動及鍛鍊身體，他曾在健身房看到有人「練太用力暈倒」的情形，健身界稱為「努責」，醫學上來說就是「持續閉氣用力」的意思。

生活中「持續閉氣用力」常見的例子就是搬很重的東西，一般人吸飽氣、出力的瞬間會習慣閉氣，在重量訓練時同樣也會閉氣出力，此時會導致胸腔內部壓力瞬間增高，輕者頭暈目眩，嚴重時可能暫時影響血液回流而短暫休克，有時甚至造成大動脈受傷；除了搬重物、重量訓練，如廁解便時也會閉氣用力，有些人上廁所到一半突然休克在廁所裡，就是這種情形。

楊智鈞提醒民眾務必注意以下幾點，重量訓練時要選取適當的重量，出力時記得全程吐氣、避免憋氣；深夜血壓容易變動，建議運動時段以早上8點到11點及下午2點到5點為主，這是較適合一般人運動的時間；提重物、解便太用力也容易憋氣用力，因此提重物要量力而為，並要預防解便過於用力，也要記得多吃蔬菜水果避免便秘。

楊智鈞提醒大家，持續閉氣用力嚴重可能造成大動脈受傷，因此要特別留意。圖／大千綜合醫院提供
楊智鈞提醒大家，持續閉氣用力嚴重可能造成大動脈受傷，因此要特別留意。圖／大千綜合醫院提供

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